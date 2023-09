Phoenix Tower International erwirbt 1.978 Standorte in ganz Frankreich

Das führende Telekommunikationsinfrastrukturunternehmen erweitert seine Präsenz in Europa

BOCA RATON, Fla., 1. September 2023 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der drahtlosen Infrastruktur, ist stolz darauf, einen bedeutenden Meilenstein in der Expansion seines Geschäfts in Frankreich bekannt geben zu können.

PTI hat heute erfolgreich zwei Transaktionen für 1.978 Standorte abgeschlossen, die strategisch günstig in sehr dichten städtischen Gebieten in ganz Frankreich liegen.

Die Abschlüsse umfassen den Erwerb von 1.226 Standorten, an denen SFR über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PTI vertreten ist, und die Erweiterung von Phoenix France Infrastructures 2, einer Tochtergesellschaft von PTI, um 752 Standorte, an denen Bouygues Telecom vertreten ist.

Dieser Erfolg ist ein entscheidender Schritt im Rahmen des Engagements von PTI, in Frankreich zu expandieren und die Mobilfunknetzbetreiber bei ihrer ständig wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen Verbindungen in dicht besiedelten Regionen zu unterstützen.

Unter Berücksichtigung der jüngsten Akquisitionen und des bereits angekündigten Aufbauprogramms wird PTI über 3.600 Standorte in Frankreich besitzen und ist auf dem besten Weg, innerhalb von zwei Jahren über 5.000 Standorte zu besitzen und zu betreiben. Damit wird PTI zu einem der größten unabhängigen Anbieter von Mobilfunkinfrastruktur in Frankreich, was Frankreich unter Berücksichtigung der Akquisitionen zum größten Markt von PTI in den 21 Märkten macht, in denen das Unternehmen weltweit vertreten ist, gemessen an der Anzahl der Standorte.

„Mit diesen Transaktionen diversifiziert PTI sein Portfolio in Frankreich mit Standorten im ganzen Land, einschließlich der großen Städte, um die Bevölkerung besser mit starken Mobilfunkverbindungen zu versorgen. Frankreich ist einer der dynamischsten Telekommunikationsmärkte in Europa, und das Wachstum von PTI wird auch weiterhin den Ausbau der Abdeckung für alle französischen Mobilfunkbetreiber im ganzen Land erleichtern. Wir freuen uns, dass wir bei diesen Transaktionen mit den Fachleuten von Cellnex, Bouygues Telecom und SFR zusammengearbeitet haben," erklärte Dagan Kasavana, Geschäftsführer von PTI.

„Diese zahlreichen Transaktionen stärken weiterhin das Engagement von PTI in Frankreich und auf dem europäischen Markt. Wir freuen uns darauf, die Beziehungen zu unseren Kunden weiter auszubauen und die Umsetzung unseres Geschäftsmodells in Frankreich voranzutreiben, das als Katalysator für eine bessere Abdeckung aller Betreiber dienen wird," so Tim Culver, Vorstandsvorsitzender von PTI.

Freshfields Bruckhaus Deringer und Natixis waren als Berater für PTI tätig.

Informationen zu Phoenix Tower International

PTI wird über seine Tochtergesellschaften pro forma für diese Transaktionen über 22.000 Telekommunikationstürme in ganz Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik besitzen und betreiben. In Europa ist PTI in mehreren Ländern vertreten, darunter Frankreich, Italien, Irland, Malta und Zypern.

PTI wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt in wachstumsstarken Märkten zu werden. Zu den Investoren von PTI gehören von Blackstone verwaltete Fonds, Wren House und verschiedene Mitglieder des Managementteams. Der Hauptsitz von PTI befindet sich in Boca Raton, Florida. Weitere Informationen finden Sie auf www.phoenixintnl.com

