Phoenix Tower International et Iliad concluent un accord stratégique en Italie

BOCA RATON, Floride, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures sans fil, a le plaisir d'annoncer un important accord de construction sur mesure avec Iliad, l'un des opérateurs de réseau mobile à la croissance la plus rapide en Italie. Cet accord prévoit le développement de jusqu'à 1900 nouveaux sites de télécommunications dans des zones densément et moyennement densément peuplées, ce qui permettra d'étendre et de densifier le réseau mobile 4G/5G de haute qualité d'Iliad.

Dans le cadre de cet accord, PTI offre à Iliad un accès à long terme à ces sites à des conditions préférentielles, soutenant ainsi l'engagement d'Iliad à fournir des services mobiles de haute qualité à sa clientèle en croissance rapide.

La finalisation de cette transaction est soumise aux conditions réglementaires habituelles.

"Nous sommes ravis de conclure ce partenariat stratégique avec Iliad en Italie, un acteur dynamique et innovant dans le secteur des télécommunications", a déclaré Dagan Kasavana, PDG de Phoenix Tower International. "Cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance européenne et nous permet de renforcer notre présence en Italie. Nous nous réjouissons de soutenir la réussite et la croissance continues du groupe Iliad sur ce marché et sur d'autres."

La collaboration entre PTI et Iliad souligne l'engagement de PTI à fournir des solutions d'infrastructure de classe mondiale qui répondent aux besoins évolutifs d'Iliad.

