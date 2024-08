Phoenix Tower International und Iliad schließen eine strategische Vereinbarung in Italien

BOCA RATON, Florida, 26. August 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), ein führender globaler Anbieter von Mobilfunkinfrastruktur, freut sich, einen bedeutenden Build-to-Suit-Vertrag (BTS) mit Iliad, einem der am schnellsten wachsenden Mobilfunknetzbetreiber (MNO) in Italien, bekannt zu geben. Diese Vereinbarung umfasst die Entwicklung von bis zu 1.900 neuen Telekommunikationsstandorten in dicht und mittelmäßig besiedelten Gebieten, wodurch das hochwertige 4G/5G-Mobilfunknetz von Iliad weiter ausgebaut und verdichtet wird.

Im Rahmen dieser Vereinbarung bietet PTI Iliad einen langfristigen Zugang zu diesen Standorten zu Vorzugskonditionen an und unterstützt damit das Engagement von Iliad, seinem schnell wachsenden Kundenstamm qualitativ hochwertige Mobilfunkdienste zu bieten.

Der Abschluss dieser Transaktion unterliegt den üblichen regulatorischen Bedingungen.

„Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit Iliad in Italien, einem dynamischen und innovativen Unternehmen im Telekommunikationssektor", sagte Dagan Kasavana, CEO von Phoenix Tower International. „Diese Transaktion ist perfekt auf unsere europäische Wachstumsstrategie abgestimmt und ermöglicht es uns, unsere Präsenz in Italien zu stärken. Wir freuen uns darauf, den weiteren Erfolg und das Wachstum der Iliad Group auf diesem und anderen Märkten zu unterstützen."

Die Zusammenarbeit zwischen PTI und Iliad unterstreicht das Engagement von PTI, erstklassige Infrastrukturlösungen bereitzustellen, die den sich entwickelnden Anforderungen von Iliad entsprechen.

