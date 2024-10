Phoenix Tower International erhält die Great Place To Work™ Zertifizierung für 10 Märkte

BOCA RATON, Fla., 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationsinfrastrukturen, freut sich, seine Zertifizierung als Great Place To Work® in 10 Märkten bekannt zu geben. Diese geschätzte Anerkennung, die ausschließlich auf dem Feedback der Mitarbeiter beruht, unterstreicht das Engagement von PTI für eine hervorragende Arbeitsplatzkultur.

Mit Aktivitäten in 25 Ländern ist der Geist von #PTILife in allen PTI-Märkten lebendig. Das Unternehmen ist nach wie vor fest entschlossen, seinen Status als Arbeitsplatz zu erhalten, an dem die Mitarbeiter stolz darauf sind, einen Beitrag zu leisten. PTI erhielt diese Anerkennung erstmals 2019 mit seiner US-Zertifizierung und hat sie seither jedes Jahr erfolgreich erhalten.

Im Jahr 2021 weitete PTI seine Great Place To Work® Zertifizierungen auf die Dominikanische Republik, Kolumbien und Mexiko aus. Im Jahr 2022 werden Italien und Irland in die Liste aufgenommen. Im vergangenen Jahr kamen Ecuador und PTI Services hinzu, womit PTI sein bemerkenswertes Wachstum fortsetzte. Jetzt feiert PTI seine neueste Errungenschaft mit der Rezertifizierung in bestehenden Märkten und der erstmaligen Erlangung von Zertifizierungen in Frankreich und Spanien.

„Bei PTI haben wir einige der glücklichsten, motiviertesten und energiegeladensten Mitarbeiter der Branche. Deshalb arbeiten unsere Geschäftspartner gerne mit uns zusammen und wir alle fühlen uns den Werten und Aufgaben von PTI sehr verbunden, was unsere Arbeit noch sinnvoller macht", so Dagan Kasavana, Geschäftsführer. „Wir sind fest entschlossen, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Teamwork, Zusammenarbeit und Integrität gedeihen. Unser Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter bei PTI eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung macht."

„Die Great Place To Work Zertifizierung ist eine sehr begehrte Auszeichnung, die ein konsequentes und bewusstes Engagement für das Gesamterlebnis der Mitarbeiter erfordert", sagt Sarah Lewis-Kulin, Vizepräsidentin für globale Anerkennung bei Great Place To Work. Sie betont, dass die Zertifizierung die einzige offizielle Anerkennung ist, die durch das Echtzeit-Feedback der Mitarbeiter zu ihrer Unternehmenskultur erworben wird. „Die erfolgreiche Verleihung dieser Auszeichnung zeigt, dass PTI eines der besten Unternehmen ist, das seinen Mitarbeitern ein hervorragendes Arbeitsumfeld bietet."

Marcella Barry, Personalchefin bei PTI, fügte hinzu: „Wir sind unglaublich stolz auf das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams, die zu unserer Anerkennung als Great Place to Work® in 10 Märkten geführt haben. Dieser Erfolg spiegelt unser Engagement für die Schaffung eines unterstützenden und integrativen Umfelds wider, in dem sich jeder Mitarbeiter entfalten, wertgeschätzt fühlen und wachsen kann. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter unser größtes Kapital sind, und diese Zertifizierung ist ein Beweis für die lebendige, kollaborative Kultur, die wir in unseren 25 globalen Märkten gemeinsam aufgebaut haben. Wir werden auch weiterhin das Wohlbefinden und die Entwicklung unserer Teams in den Vordergrund stellen, da wir in allem, was wir tun, nach Spitzenleistungen streben."

Das Engagement von PTI für seine Mitarbeiter geht über die Feierlichkeiten hinaus. Die PTI Wings Foundation ermöglicht es PTI, den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, etwas zurückzugeben, und unterstützt weltweit fast 60 gemeinnützige Organisationen. Diese Initiativen stärken nicht nur unsere Gemeinschaften, sondern bereichern auch das Leben jedes einzelnen Mitarbeiters, indem sie ein Gefühl der Zielstrebigkeit und Zugehörigkeit fördern.

Informationen zu Phoenix Tower International

Phoenix Tower International (PTI) wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, ein führender Standortanbieter für Mobilfunkbetreiber in schnell wachsenden Märkten weltweit zu sein. PTI wird von einer Vielzahl von Investoren unterstützt, darunter von Blackstone, Wren House und USS verwaltete Fonds sowie wichtige Mitglieder des Managementteams. Unser globaler Hauptsitz befindet sich in Boca Raton, Florida, und wir unterhalten Niederlassungen in allen Märkten, in denen PTI tätig ist. PTI und seine Tochtergesellschaften werden pro forma für diese Transaktion über 24.000 Fernmeldetürme in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik in 24 Ländern besitzen und betreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenixintnl.com

Informationen zur Great Place to Work Zertifizierung™

Die Great Place To Work® Zertifizierung™ ist die wichtigste Anerkennung als „bevorzugter Arbeitgeber", die ein Unternehmen anstrebt. Es ist die einzige Auszeichnung, die vollständig auf den Berichten der Beschäftigten über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz basiert – insbesondere darauf, wie beständig sie einen vertrauensvollen Arbeitsplatz erleben. Die Great Place to Work Zertifizierung wird weltweit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen anerkannt und ist der globale Maßstab für die Identifizierung und Anerkennung herausragender Mitarbeitererfahrungen. Um die Auszeichnung mit der Great Place To Work Zertifizierung bewerben sich jedes Jahr mehr als 10.000 Unternehmen aus 60 Ländern.

