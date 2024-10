Phoenix Tower International obtient la Great Place To Work Certification™ sur 10 marchés

BOCA RATON, Floride, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (PTI), un leader mondial de l'infrastructure des communications sans fil, est ravi d'annoncer sa certification en tant que Great Place To Work® (entreprise où il fait bon travailler) sur 10 marchés. Cette reconnaissance prestigieuse, basée entièrement sur les commentaires des employés, souligne l'engagement de PTI à favoriser une culture d'entreprise exceptionnelle.

Avec des activités dans 25 pays, l'esprit de #PTILife est vibrant à travers tous les marchés de PTI. L'entreprise reste profondément attachée au maintien de son statut de lieu de travail où les employés sont fiers d'apporter leur contribution. PTI a obtenu cette reconnaissance pour la première fois en 2019 avec sa certification américaine et l'a conservée avec succès chaque année depuis.

En 2021, PTI a étendu ses certifications Great Place To Work® à la République dominicaine, à la Colombie et au Mexique. En 2022, l'Italie et l'Irlande sont venues s'ajouter à la liste. L'année dernière, PTI a ajouté l'Équateur et PTI Services, poursuivant ainsi sa remarquable croissance. Aujourd'hui, PTI célèbre son dernier succès en renouvelant sa certification sur les marchés existants et en obtenant pour la première fois des certifications en France et en Espagne.

« Chez PTI, nos employés sont parmi les plus heureux, les plus motivés et les plus énergiques du secteur. C'est pourquoi nos partenaires commerciaux adorent travailler avec nous et nous nous sentons tous très proches des valeurs et des missions de PTI, ce qui donne plus de sens à notre travail », a déclaré Dagan Kasavana, PDG de l'entreprise. « Nous nous engageons pleinement à créer un environnement de travail positif où le travail d'équipe, la collaboration et l'intégrité prospèrent. Notre objectif est de faire en sorte que l'expérience de chaque employé chez PTI soit vraiment exceptionnelle. »

« La certification Great Place To Work est un accomplissement très convoité qui exige un dévouement constant et intentionnel à l'expérience générale des employés », a déclaré Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente de la reconnaissance mondiale chez Great Place To Work. Elle insiste sur le fait que la certification est la seule reconnaissance officielle obtenue grâce aux commentaires en temps réel des employés sur la culture de leur entreprise. « En obtenant cette reconnaissance, il est évident que PTI se distingue comme l'une des meilleures entreprises où travailler, qui offre à ses employés un excellent environnement de travail. »

Marcella Barry, directrice du personnel de PTI, a ajouté : « Nous sommes incroyablement fiers du dévouement et du travail acharné de notre équipe, qui nous a permis d'être reconnus comme Great Place to Work® sur dix marchés. Cette réussite reflète notre engagement à créer un environnement favorable et inclusif où chaque employé peut s'épanouir, se sentir valorisé et se développer. Nous pensons que nos collaborateurs sont notre plus grand atout, et cette certification témoigne de la culture dynamique et collaborative que nous avons bâtie ensemble sur nos 25 marchés mondiaux. Nous continuerons à donner la priorité au bien-être et au développement de nos équipes, tout en recherchant l'excellence dans tout ce que nous faisons. »

L'engagement de PTI envers ses employés va au-delà des célébrations. La Fondation PTI Wings permet à PTI de donner à son tour aux communautés dans lesquelles elle est active, en soutenant près de 60 organisations à but non lucratif dans le monde. Non seulement ces initiatives renforcent nos communautés, mais elles enrichissent également la vie de chaque employé, en favorisant un sentiment d'utilité et d'appartenance.

À propos de Phoenix Tower International

Phoenix Tower International (PTI) a été créé en 2013 avec pour mission principale de servir de fournisseur de sites de premier plan aux opérateurs sans fil sur des marchés en pleine expansion dans le monde entier. PTI est soutenue par un groupe diversifié d'investisseurs, dont des fonds gérés par Blackstone, Wren House, USS et des membres clés de son équipe de direction. Notre siège mondial est basé à Boca Raton, en Floride, et nous disposons de bureaux opérationnels sur tous les marchés où PTI exerce ses activités. PTI et ses filiales détiendront et exploiteront, pro forma pour cette transaction, plus de 24 000 tours de télécommunications en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans 24 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phoenixintnl.com

À propos de la Great Place to Work Certification™

La Great Place To Work® Certification™ est la reconnaissance la plus définitive de « l'employeur de choix » que les entreprises aspirent à obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance entièrement basée sur ce que les employés déclarent à propos de leur expérience sur le lieu de travail, et plus précisément sur la constance de leur expérience dans un lieu de travail où règne la confiance. La certification Great Place to Work est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale en matière d'identification et de reconnaissance de l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises dans 60 pays se portent candidates à la certification Great Place To Work.

