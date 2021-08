Pía León ganha prêmio The World's Best Female Chef Award 2021, patrocinado pela Nude Glass

The World's Best Female Chef Award, patrocinado pela Nude Glass, faz parte do próximo programa do The World's 50 Best Restaurants 2021, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna, com a cerimônia de premiação principal a ser realizada em Antuérpia, Flanders, em 5 de outubro, quando Pía receberá seu prêmio.

Pía já havia sido eleita Latin America's Best Female Chef in 2018. O Kjolle, sua primeira empreitada solo, recebeu o prêmio Highest New Entry Award na lista Latin America's 50 Best Restaurants 2019 (nº 21). Ela também foi chef de cozinha no Central quando o destino pioneiro peruano foi indicado como The Best Restaurant in Latin America três vezes de 2015 a 2017.

Pía e seu marido, Virgilio Martínez, abriram juntos o Mil, um restaurante a 3.500 metros acima do nível do mar em Cusco, no Peru, que também é um centro de pesquisa, desenvolvimento e interpretação abrangendo o projeto Mater Iniciativa, que se dedica a aprender mais sobre os produtos peruanos e seu local de origem. Seu trabalho tem sido fundamental para educar o mundo sobre a extraordinária biodiversidade de seu país natal.

William Drew, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, disse: "É uma honra indicar Pía León como The World's Best Female Chef 2021. Sua dedicação à inclusão em sua cozinha e paixão por utilizar os ingredientes nativos de seu país estabeleceu uma referência para os outros."

Pía disse: "A coisa mais positiva que surgiu desses tempos tão excepcionais é que pude continuar trabalhando com uma equipe de pessoas que são seres humanos de primeira classe. Eles verão esse prêmio, como eu, como uma ótima indicação de que estamos no caminho certo para o futuro."

