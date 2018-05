Pied À Terre, plateforme révolutionnaire de partage de logements

Les voyageurs Pied à Terre reçoivent une attention particulière de la part d'hôtes enthousiastes à l'idée de partager leur logement et de faire connaître leur communauté. Avec des propriétés dans plus de huit pays, Pied à Terre encourage partout un environnement d'ouverture et d'accueil. La mission de Pied à Terre consiste à fournir un service de qualité à une génération de voyageurs à la recherche d'une immersion culturelle, tout en offrant aux propriétaires la puissance et le rayonnement du monde numérique.

Pied à Terre est un guichet unique pour voyageurs et locataires. Le site Web met non seulement en relation invités et hôtes, mais propose également à ces derniers une place de marché où ils peuvent acheter des articles de maison afin d'offrir à coup sûr un logement de premier ordre. Les hôtes peuvent aussi bénéficier d'une publicité gratuite sur Google AdWords et les réseaux sociaux par l'intermédiaire du site Web. Ils peuvent ainsi mieux toucher les voyageurs intéressés.

« Les voyageurs cherchent à établir un lien unique et mémorable avec les destinations visitées. Le logement devrait constituer une porte d'accès à l'art et à la culture », déclare Francisco de Paula León, fondateur de Pied à Terre. « Nous nous engageons à accorder plus d'importance aux arts dans l'expérience touristique et à mettre les voyageurs en contact avec des propriétaires partageant ce point de vue. »

Dans le cadre de son engagement envers la culture et les arts, Pied à Terre a lancé en janvier de cette année un concours photo international « The World We Live In » (Le monde dans lequel nous vivons), ouvert aux professionnels comme aux amateurs souhaitant s'exprimer sur le sujet de la beauté et des défis auxquels notre monde actuel est confronté. Le nom des trois gagnants parmi les nombreux participants de plus de 50 pays a été annoncé le 7 mai. Le thème de la seconde édition du concours sera dévoilé cet été.

Le 31 mai, Pied à Terre fêtera son lancement mondial au légendaire château de Chambord en France. Au cours de cette soirée spéciale, Céline Cousteau, cinéaste, exploratrice et militante socio-environnementale, donnera une conférence sur le thème de l'interconnectivité entre les humains et le monde naturel. Ensuite, Ami Vitale, photographe au National Geographic, ambassadrice Nikon et juge officielle du concours photo « The World We Live In » (Le monde dans lequel nous vivons), présentera la grande gagnante, la photographe Fabiola Kano du Costa Rica.

Ceux qui souhaitent référencer leur propriété, choisir une destination et joindre un hôte peuvent visiter le site Web de Pied à Terre : https://www.piedaterre.world

Pour en savoir plus sur les destinations, la mission de la société et les modalités pour devenir hôte, visitez le site Web, abonnez-vous à la liste pour recevoir des offres exclusives et suivez Pied à Terre sur Instagram et Facebook.

À propos de Pied à Terre

Pied à Terre est une communauté internationale au sein d'une plateforme de réservations destinée à mettre en avant la culture, l'art, la gastronomie locale, la diversité et l'écologie tout en offrant des expériences de voyage autour du monde. Notre objectif principal est de construire une relation unique entre hôtes et voyageurs, enrichissante pour tous et allant au-delà du simple hébergement.

