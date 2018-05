Pied À Terre: una piattaforma rivoluzionaria per la condivisione di case

I viaggiatori che utilizzano Pied à Terre ricevono un'attenzione premurosa da parte degli host che amano condividere la loro casa e la loro comunità. Con proprietà in oltre 8 Paesi, Pied à Terre promuove un ambiente trasparente ed accogliente in ogni location. La missione di Pied à Terre è quella di fornire un servizio di alta qualità per una categoria di viaggiatori alla ricerca di esperienze culturali coinvolgenti mettendo allo stesso tempo in contatto i proprietari di casa grazie alla potenza e la portata del mondo digitale.

Pied à Terre è una soluzione integrata per viaggiatori e affittuari. Il sito web non solo mette in contatto ospiti e host, ma offre anche un marketplace dove gli host possono comprare articoli per la casa per assicurarsi che gli alloggi offerti siano di prim'ordine. Gli host hanno inoltre la possibilità di pubblicizzarsi gratuitamente su Google AdWords e sui social media attraverso il sito web, che gli permette di raggiungere più facilmente i viaggiatori interessati.

"I viaggiatori cercano un legame forte , memorabile con i posti che visitano. L'alloggio dovrebbe essere una porta verso l'arte e la cultura," afferma Francisco de Paula León, fondatore di Pied à Terre. "Ci impegniamo ad innalzare l'importanza dell'arte nell'esperienza di viaggio e a mettere in contatto viaggiatori con proprietari di casa che condividano questa visione."

Come parte dell'impegno nei confronti della cultura e dell'arte, a gennaio di quest'anno Pied à Terre ha lanciato un concorso fotografico internazionale "Il mondo in cui viviamo", aperto a fotografi professionisti e fotoamatori che vogliono esprimere il loro punto di vista sulla bellezza e sulle sfide della situazione attuale a livello mondiale. Il 7 maggio, i tre vincitori sono stati scelti all'interno di un gruppo di partecipanti provenienti da oltre 50 Paesi. Il tema della seconda edizione di questo concorso sarà annunciato quest'estate.

Il 31 maggio, Pied à Terre celebrerà il suo lancio mondiale al leggendario Castello di Chambord in Francia. Durante questa serata speciale, Céline Cousteau, regista, esploratrice e socio-ambientalista, pronuncerà il discorso di apertura sul tema "Le persone e il mondo della natura: Un'esplorazione di connessioni." A seguire, Ami Vitale, fotografa di National Geographic, Ambasciatrice Nikon e giudice ufficiale del concorso fotografico "Il mondo in cui viviamo", introdurrà la prima classificata, la fotografa Fabiola Kano dalla Costa Rica.

Chi fosse interessato a pubblicare un'inserzione per il proprio immobile oppure a scegliere una destinazione e mettersi in contatto con un host, può visitare il sito di Pied à Terre su https://www.piedaterre.world

Per maggiori informazioni sulle destinazioni, la filosofia della compagnia e su come diventare host, si prega di visitare il sito web, iscriversi alla newsletter per ricevere offerte esclusive e seguire l'account di Pied à Terre su Instagram e Facebook.

Cos 'è Pied à Terre

Pied à Terre è una comunità internazionale con una piattaforma per prenotazioni incentrata nel dare risalto alla cultura, all'arte, alla gastronomia della zona, alla diversità e alla tutela dell'ambiente creando allo stesso tempo esperienze di viaggio uniche in giro per il mondo. Il nostro obiettivo principale è quello di instaurare una relazione unica tra host e viaggiatori che arricchisca entrambi e che vada oltre ad un semplice servizio di alloggio.

