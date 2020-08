Pierwsze próbki żywego koronawirusa zostały z powodzeniem przebadane z wykorzystaniem robota do dezynfekcji OTSAW UV-C LED

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez A*STAR, które ukończono dnia 21 sierpnia, skuteczność dezynfekcji na poziomie 99,9% osiągnięto w zaledwie 5 minut z użyciem robota OTSAW O-RX pracującego z odległości 2,5 m. Jest to wynik znacznie lepszy niż w przypadku specyfikacji dla konkurencyjnych rozwiązań do dezynfekcji, które nie zostały przebadane w laboratorium.

OTSAW O-RX – począwszy od koncepcji, poprzez etap projektu i rozwoju, aż po produkcję – powstaje w Singapurze. Żywotność baterii wynosi pięć godzin, a dzięki lampom LED rozwiązanie jest przyjazne dla środowiska. Robot umożliwia dezynfekcję 4 tys. stóp kwadratowych (371,6 metrów kwadratowych) na godzinę.

OTSAW z pełnym przekonaniem wiedzie prym w obszarze technologii dezynfekcji. Niezawodność robota można potwierdzić w oparciu o przyjęte założenia. Przy zakupie robotów do dezynfekcji konieczne jest posiadanie miarodajnych wyników badań laboratoryjnych. Dzięki otrzymanym wynikom rozwiązanie zyskało nową wiarygodność użytkowania w tym trudnym dla świata okresie.

Uzyskanie próbek żywego wirusa, które zostały wykorzystane przede wszystkim na potrzeby opracowania szczepionki, stanowiło praktyczną, lecz niełatwą decyzję. Zgodnie z kulturą przedsiębiorstwa, jaka panuje w OTSAW, testy oparte na osiągnięciach nauki stanowią jedyny sposób, by zapewnić niezawodność i skuteczność w walce z koronawirusem. Znalazło to odzwierciedlenie w rozwiązaniu technologicznym, jakim jest robot do dezynfekcji OTSAW O-RX.

Dyrektor generalny/założyciel OTSAW Ling Ting Ming powiedział: „W świecie zaszły drastyczne zmiany i jesteśmy umiarkowanie gotowi pod względem społecznym i ekonomicznym na kolejne. OTSAW i O-RX stały się częścią nowego świata, podejmując rękawicę i łącząc ludzkość w walce z wirusem".

OTSAW jest globalnym pionierem w dziedzinie zaawansowanych technik robotycznych i nowej generacji sztucznej inteligencji dla służby zdrowia, bezpieczeństwa i aplikacji mobilnych służących poprawie bezpieczeństwa, procesów biznesowych i życia codziennego. Więcej informacji na stronie: http://www.otsaw.com .

KONTAKT: Cecilia Yap, e-mail: [email protected], tel. +65 9380 4067

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1243202/OTSAW_White_Logo.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1243204/o_rx_landscape__1.jpg

Related Links

http://www.otsaw.com



SOURCE OTSAW