Primeira amostra VIVA do Coronavírus testada com sucesso com o robô de desinfecção UV-C LED da OTSAW

CINGAPURA, 25 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A OTSAW desenvolveu com sucesso a primeira máquina exterminadora do Coronavírus humano do mundo testada em laboratório, usando o O-RX, o UV-C LED da OTSAW. Sua eficácia tem sido testada em laboratório usando altas concentrações de amostras vivas de Coronavírus humano que vieram dos Estados Unidos com resultados divulgados.