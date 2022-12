Špičkové OLED televizory KONKA poprvé na evropském trhu

ŠEN-ČEN, Čína, 29. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Přední technologická společnost KONKA Group Co., Ltd. („společnost"; 000016.SZ), dodala prostřednictvím čínsko-evropského železničního expresu do Evropy první zásilku svých špičkových OLED televizorů. Na kontinent dorazilo více než 3000 televizorů o úhlopříčce 55 a 65 palců, s nimiž je společnost KONKA připravena nabídnout zákazníkům v celém regionu skutečně strhující filmové zážitky v pohodlí domova.

KONKA 812 Series OLED TV

Součástí dodávky je řada KONKA 812 s přibližně 8,3 milionu samosvítících pixelů, které se mohou samostatně zapínat a vypínat pro dosažení nekonečného kontrastního poměru s dokonalou černou a skutečně velkolepé kvality obrazu. Tento ultratenký televizor je také vybaven panoramatickým zvukovým polem pro kvalitu zvuku jako v kině a několika technologiemi proti rozmazání.

Společnost KONKA je na poli displejů dlouholetým hráčem disponujícím odborností v oblasti technologií Mini LED, OLED a Micro LED a její televizory jsou díky tomu v oboru proslulé svým vynikajícím obrazem a kvalitou. Nyní se společnost KONKA rozhodla vstoupit do Evropy se svými luxusními výrobky, čímž dává najevo, že nemá v úmyslu se svými konkurenty soutěžit prostřednictvím cen. Namísto toho je připravena budovat svou pozici na evropském trhu odlišností a kvalitou svých výrobků. Také u této série dodržela, jak je jejím zvykem, ty nejvyšší standardy s přísnou kontrolou kvality od dodání vzorku až po výrobu.

Pro uvedení špičkových televizorů KONKA na evropský trh vyjednala zahraniční obchodní divize společnosti novou partnerskou dohodu se svým dlouhodobým OEM partnerem v Evropě. Tento partner již získal na místním trhu prvenství v prodeji televizorů své vlastní značky, která se dosud zaměřovala na modely nižší a střední třídy. Nyní se rozhodl své podnikání rozšířit, a to právě o značku KONKA jako luxusní sortiment. Obě strany vnímají potenciál výrobků na tomto trhu optimisticky, protože díky svému partnerství již mají na základě dlouholeté spolupráce k dispozici výrobky s dobrou kvalitou obrazu i místní zázemí.

Součástí dodávky bylo také více než 20.000 chytrých LED produktů a kuchyňských spotřebičů. Společnost KONKA si stanovila Evropu jako klíčový trh, na němž chce růst a výhledově vybudovat na kontinentě plnohodnotný systém svých produktů.

O společnosti KONKA Group Co., Ltd.

Platformová, technologickými inovacemi řízená společnost KONKA se věnuje podnikání v oblastech spotřební elektroniky, polovodičových technologií, ekologických technologií, průmyslových parků, platformových služeb, investic a financí. Společnost byla založena v roce 1980 a je prvním společným čínsko-zahraničním podnikem v oblasti spotřební elektroniky, který byl kótován na burze cenných papírů v Šen-čenu. Od roku 1999 se KONKA řadí mezi 100 nejlepších čínských společností a byla rovněž vyhlášena jednou z „10 nejhodnotnějších značek v Číně". Společnost KONKA má roční obrat přes sedm miliard dolarů, více než 40 dceřiných společností, 200 prodejních kanceláří, více než 3000 servisních míst a přes 15.000 zaměstnanců.

