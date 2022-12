Špičkové OLED televízory spoločnosti KONKA prvýkrát prichádzajú na európsky trh

ŠEN-ČEN, Čína, 28. decembra 2022 /PRNewswire/ -- KONKA Group Co., Ltd. (ďalej len „spoločnosť"; 000016.SZ), popredná technologická spoločnosť, dodala do Európy prostredníctvom čínsko-európskeho železničného expresu prvú zásielku svojich špičkových OLED televízorov. S viac ako 3 000 kusmi veľkosti 55 a 65 palcov, ktoré prichádzajú na kontinent, je spoločnosť KONKA pripravená poskytnúť zákazníkom v celom regióne skutočne pohlcujúci zážitok z domáceho sledovania ako v kine.

KONKA 812 Series OLED TV

Súčasťou dodávky je séria KONKA 812, ktorá obsahuje približne 8,3 milióna samosvietiacich pixelov, ktoré sa môžu jednotlivo zapínať a vypínať na dosiahnutie nekonečného kontrastného pomeru s dokonalou čiernou pre skutočne veľkolepú kvalitu obrazu. Ultratenký televízor sa vyznačuje aj panoramatickým zvukovým poľom na úrovni kina a viacerými technológiami, ktoré bránia rozmazaniu obrazu.

Televízory KONKA sú v tomto odvetví známe svojim vynikajúcim zobrazovacím efektom a kvalitou, pretože spoločnosť je dlhoročným hráčom v oblasti displejov s odbornými znalosťami v technológiách Mini LED, OLED a Micro LED. KONKA si teraz vybrala svoje špičkové produkty na preniknutie do Európy, čo naznačuje, že nemá záujem o cenovú konkurenciu. Namiesto toho sa rozhodla rozvíjať svoje postavenie na európskom trhu vďaka diferencovaným a kvalitným výrobkom. Ako vždy, spoločnosť dodržiavala najvyššie štandardy a prísne kontroly kvality od dodania vzorky až po výrobu tejto série produktov.

Na uvedenie špičkových televízorov KONKA na európsky trh vyjednala divízia spoločnosti KONKA pre zahraničný obchod novú partnerskú zmluvu so svojím dlhodobým partnerom pre OEM v Európe. Partner už získal prvé miesto v predaji televízorov pre svoju vlastnú značku na miestnom trhu, ktorý sa predtým zameriaval na modely nižšej a strednej triedy. V snahe rozšíriť svoje obchodné činnosti sa rozhodol priniesť značku KONKA ako svoj rad špičkových produktov. Obe strany sú optimistické, pokiaľ ide o potenciál produktov na tomto trhu, pretože vďaka partnerstvu už majú výrobky so solídnou kvalitou displejov a miestne aktivity založené na rokoch budovania základov.

Zásielka tiež zahŕňala viac ako 20 000 inteligentných LED výrobkov a kuchynských spotrebičov. KONKA, pre ktorú je Európa kľúčovým trhom, sa snaží rásť na trhu s plánmi na vytvorenie kompletného umiestnenia produktov na kontinente.

O spoločnosti KONKA Group Co., Ltd.

Obchodná činnosť spoločnosti KONKA, ako spoločnosti založenej na platforme a používaní technologických inovácií, zahŕňa produkty spotrebnej elektroniky, technológie polovodičov, ekologické technológie, priemyselné parky, služby platforiem, investície a financie. KONKA, založená v roku 1980, je prvým čínskym čínsko-zahraničným spoločným podnikom v oblasti spotrebnej elektroniky, ktorý je kótovaný na burze cenných papierov v Šen-čene. Od roku 1999 je KONKA zaradená medzi 100 najlepších čínskych spoločností a bola tiež označená za jednu z „Top 10 najhodnotnejších značiek v Číne". S ročným príjmom viac ako 7 miliárd USD má spoločnosť KONKA viac ako 40 dcérskych spoločností, 200 predajných kancelárií, viac ako 3 000 servisných stredísk a viac ako 15 000 zamestnancov.

