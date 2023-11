PingPong et MODIFI annoncent un partenariat pour transformer les paiements transfrontaliers en B2B et le financement du commerce numérique

SINGAPOUR, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une évolution importante pour les paiements transfrontaliers interentreprises, la plateforme fintech MODIFI a annoncé aujourd'hui la création d'une fonctionnalité mondiale en B2B de Buy Now Pay Later (BNPL, paiement en plusieurs fois sur la base de « Acheter maintenant, payer plus tard »), en partenariat avec PingPong, l'une des plus grandes plateformes de paiement en Asie.

PingPong x MODIFI Partnership Signing Ceremony: David Messenger, Chief Executive Officer, Global Business of PingPong; Alex Chen, VP and Head of Business Development & Partnerships, PingPong; Liviu Nedef, SVP Global Marketing, MODIFI; Matthias Hendrichs, Chief Commercial Officer, MODIFI

Annoncée lors de l'édition de cette année de Singapore FinTech Festival, cette collaboration permettra aux exportateurs et aux commerçants transfrontaliers de proposer des solutions de paiement BNPL à leurs clients en B2B, afin de les aider à accélérer leur expansion commerciale mondiale et à augmenter leur chiffre d'affaires.

Alors que la dynamique de numérisation du commerce mondial prend de l'ampleur, les services financiers jouent un rôle de plus en plus essentiel dans le pilotage de la croissance commerciale. Répondant aux besoins nuancés des secteurs du commerce extérieur et du commerce électronique transfrontaliers d'aujourd'hui, la collaboration entre PingPong et MODIFI exploite des technologies numériques de pointe associées à de solides infrastructures de financement des comptes bancaires et de paiements à l'échelle mondiale. Le résultat : une augmentation spectaculaire de l'efficacité des activités commerciales et de la liquidité des fonds pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Les vendeurs peuvent bénéficier des avantages du paiement instantané des factures, ce qui renforce leur liquidité financière. Par ailleurs, les acheteurs profitent d'un ensemble de conditions de paiement adaptables et flexibles.

Jianqin Shu, partenaire mondial de PingPong et directeur général de SMB Business Group, a déclaré : « Se plaçant à l'avant-garde du commerce numérique, PingPong continuera de prioriser les besoins changeants des entreprises transfrontalières, pour améliorer les capacités de nos produits en mettant l'accent sur les paiements transfrontaliers. Le partenariat avec MODIFI offrira une solution complète de paiement et de financement numériques pour aider plus d'entreprises à réaliser une expansion mondiale. »

Matthias Hendrichs, directeur commercial de MODIFI, a souligné : « Pour les entreprises qui envisagent une expansion mondiale, le financement transfrontalier présente des défis complexes. La mission de MODIFI consiste à simplifier ces complexités. Notre synergie avec PingPong nous fait bénéficier d'un formidable mécanisme pour mener l'expansion mondiale de l'entreprise. Notre objectif est de proposer une solution de paiement et de financement numériques de bout en bout aux entreprises engagées dans le commerce transfrontalier, afin de leur permettre de se rapprocher de leurs aspirations mondiales. »

Grâce à la vaste portée mondiale des paiements de PingPong dans plus de 200 pays et à l'expertise approfondie de MODIFI en matière de financement du commerce, les entreprises disposent d'une gamme inégalée de solutions commerciales. Cette alliance promet aux entreprises de leur fournir les outils dont elles ont besoin pour affiner leur fonds de roulement, bien gérer les risques et saisir les opportunités de croissance sur les marchés mondiaux.

À propos de PingPong

PingPong est un leader technologique mondial et l'une des plus grandes sociétés de paiement en Asie. L'écosystème de PingPong repose sur la vision consistant à donner au commerce numérique transfrontalier les moyens de se développer. Notre gamme complète de produits innovants, sécurisés et conformes comprend le paiement pour le commerce électronique, le paiement commercial en B2B, le service d'acquisition, l'émission de cartes, la gestion des devises, le financement de la chaîne d'approvisionnement et les solutions d'entreprise.

À propos de MODIFI

MODIFI est une plateforme fintech spécialisée dans les solutions de financement et de paiement transfrontaliers en B2B. La société supprime les obstacles traditionnels au commerce mondial en fournissant aux entreprises les outils de paiement numériques modernes et les liquidités financières nécessaires à leur compétitivité dans le commerce mondial.

La plateforme de MODIFI répond aux besoins de plus de 1 600 entreprises dans plus de 55 pays ; elle bénéficie d'une implantation mondiale avec des bureaux à Shenzhen, Singapour, Hong Kong, Amsterdam, Berlin, New York, Mexico, Dubaï, Mumbai, New Delhi et Dhaka.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2278879/PPxMODIFI_Signing_Ceremony.jpg