Pioneering Progress, Shaping Tomorrow - Pionierarbeit leisten, Zukunft gestalten: SUPCON Global Product Launch Conference 2024 in Singapur

SINGAPUR und HANGZHOU, China, 8. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 5. Juni wurde die SUPCON Global Product Launch Conference 2024 unter dem Motto „Pioneering Progress, Shaping Tomorrow" (Pionierarbeit leisten, Zukunft gestalten) erfolgreich in Singapur abgehalten. Die Veranstaltung markierte die offizielle Vorstellung von zwei bahnbrechenden neuen SUPCON-Produkten: das weltweit erste UCS (Universal Control System) und den TPT (Time-Series Pre-trained Transformer), das erste Zeitserienmodell in der Prozessindustrie. Diese Innovationen werden nun in der Industrie umfassend eingesetzt. Fast 300 Branchenexperten, darunter Vertreter führender Unternehmen der Prozessindustrie, multinationaler Organisationen und akademischer Vereinigungen aus fast 20 Ländern und Regionen, kamen zusammen, um neue Wege für die digitale Transformation und eine hochwertige nachhaltige Entwicklung der Prozessindustrie im Zeitalter der KI zu erkunden.

Auf der Konferenz hielt Cui Shan, Vorsitzender und Präsident von SUPCON, einen fesselnden Vortrag mit dem Titel „Embracing AI to Make Industry Smarter" (Mit KI die Industrie intelligenter machen), in dem er den globalen Kunden die Entwicklung von SUPCON, die Geschäftsstruktur, die Kernkompetenzen und den Marktanteil vorstellte. SUPCON nutzt die Errungenschaften der jüngsten technologischen Revolution und hat die branchenführende „1+2+N"-Architektur für intelligente Anlagen und das hochmoderne „4 Datenplattformen + 1 KI-Engine"-Kernprodukttechnologiesystem eingeführt. Mit intelligenten Lösungen wie „KI+Sicherheit", „KI+Qualität", „KI+Grün" und „KI+Profit" ist SUPCON ein Vorreiter in der industriellen KI-Entwicklung und hat sich zum Ziel gesetzt, ein globaler Pionier auf diesem Gebiet zu werden und KI zur Förderung eines nachhaltigen industriellen Wachstums einzusetzen.

Mercy Zhang, Vizepräsidentin von SUPCON International Business, stellte offiziell das Universal Control System (UCS) vor, das eine bahnbrechende Innovation im Bereich der Automatisierung darstellt. Mit der weltweit ersten minimalistischen „Cloud-Network-Edge"-Architektur und der softwaredefinierten, vollständig digitalisierten und cloudbasierten Technologie revolutioniert UCS die 50 Jahre alte traditionelle DCS-Technologiearchitektur. Durch diese Innovation werden bemerkenswerte Kosteneinsparungen erzielt, u. a. 90 % weniger Stellfläche, 80 % weniger Kupferkabel und 50 % weniger Projektzeit.

Dr. Wenyue Ding, leitender Forschungswissenschaftler von SUPCON, stellte TPT vor, das die traditionellen fragmentierten industriellen Anwendungen und Daten revolutionieren wird. TPT, das sich vom traditionellen Modus „N Modelle + N Anwendungen" zu einem neuen Paradigma „TPT + 1 Software" in der Anlage entwickelt hat, zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus: Multifunktionalität, Generalisierung und Zuverlässigkeit. Die TPT-Anwendungen von SUPCON haben in verschiedenen Sektoren wie der Chloralkali-, der Wärmekraft- und der petrochemischen Industrie einen Durchbruch erzielt.

Auf der Veranstaltung hielten Duoshen Wu, Präsident der singapurisch-chinesischen Wirtschaftsvereinigung, Xuemin Li, Vorstandsvorsitzer des Ausschusses für die Zusammenarbeit der chinesischen und ASEAN-Wissenschafts- und Technologieindustrie, und Guanglian Pang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees und stellvertretender Generalsekretär der Verbands der chinesischen Erdöl- und Chemieindustrie, inspirierende Reden und gratulierten SUPCON herzlich. Darüber hinaus konzentrierten sich Vertreter führender Organisationen und Unternehmen wie NAMUR, OPAF, Saudi Aramco, Pertamina, Wanhua und Dell auf modernste Produkttechnologien und Anwendungen in der Prozessindustrie und teilten ihre profunden Erkenntnisse zu zentralen Themen wie industrielle KI, Big Data und Cloud-Services.

Die von den Teilnehmern hochgelobte Konferenz zeigte das Engagement und die Fähigkeiten von SUPCON bei der Entwicklung innovativer Produkttechnologien und ihrer Anwendungen. Sie unterstreicht das Engagement von SUPCON, die Automatisierung und digitale Transformation in der Prozessindustrie voranzutreiben. Als Vorreiter der industriellen KI-Ära ist SUPCON bereit, mit globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der Branche zu gestalten.