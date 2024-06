Pionir Kemajuan Industri yang Merumuskan Masa Depan: Ajang SUPCON Global Product Launch Conference 2024 Berlangsung di Singapura

SINGAPURA dan HANGZHOU, Tiongkok, 10 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Pada 5 Juni lalu, SUPCON Global Product Launch Conference 2024, mengusung tema "Pioneering Progress, Shaping Tomorrow", sukses digelar di Singapura. Di acara ini, SUPCON resmi meluncurkan dua produk yang penuh terobosan: UCS (Universal Control System) yang pertama di dunia dan TPT (Time-Series Pre-trained Transformer), time-series model yang pertama di industri proses. Inovasi tersebut kini memasuki fase aplikasi industri. Sekitar 300 pakar industri, termasuk perwakilan perusahaan industri terkemuka, organisasi multinasional, asosiasi akademik di sekitar 20 negara dan wilayah, ikut mengeksplorasi peluang baru dalam transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan yang bermutu tinggi di industri proses dalam era AI.

Di acara ini, Cui Shan, Chairman & President, SUPCON, terlibat dalam diskusi menarik yang bertajuk "Embracing AI to Make Industry Smarter". Dia juga memaparkan perkembangan, rencana bisnis, daya saing, dan pangsa pasar SUPCON di hadapan klien global. Mempertahankan pencapaian dari revolusi teknologi terkini, SUPCON membangun sistem teknologi produk inti dengan konsep "1+2+N" Intelligent Plant Architecture and the cutting-edge "4 Data Platform + 1 AI Engine". Lewat solusi pintar seperti "AI+Safety," "AI+Quality," "AI+Green," and "AI+Profit," SUPCON adalah pembuat terobosan dalam perkembangan AI industri. SUPCON juga bertekad menjadi pionir global di bidang ini dan ingin mengandalkan AI guna mempromosikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Mercy Zhang, Vice President, SUPCON International Business, resmi meluncurkan Universal Control System (UCS) sebagai inovasi di sektor otomatisasi. Dengan arsitektur minimalis "cloud-network-edge" yang pertama di industri, UCS merevolusi arsitektur teknologi DCS konvensional yang telah eksis 50 tahun. Inovasi tersebut memangkas biaya dengan luar biasa, termasuk menghemat ruang penyimpanan hingga 90%, mengurangi pemakaian kabel tembaga hingga 80%, serta mempersingkat durasi proyek hingga 50%.

Dr. Wenyue Ding, Senior Researcher Scientist, SUPCON, juga meluncurkan TPT sebagai terobosan yang akan merombak aplikasi dan data industri yang biasanya terpisah-pisah. Beralih dari konsep konvensional "N models + N Applications" menjadi paradigma baru "TPT + 1 software" di pabrik, TPT memiliki tiga karakteristik—multifungsi, bersifat umum, dan reliabel. Aplikasi TPT SUPCON pun telah menghasilkan peningkatan di beragam sektor, termasuk sektor chlor-alkali, tenaga panas bumi, dan industri petrokimia.

Di acara ini, Duoshen Wu, President, Singapore-China Business Association; Xuemin Li, Executive Chairman, China-ASEAN Science and Technology Industry Cooperation Committee; serta Guanglian Pang, Anggota, Standing Committee, Party Committee, dan Deputy Secretary-General, China Petroleum and Chemical Industry Federation, turut menyampaikan paparan, serta mengucapkan selamat kepada SUPCON. Lebih lagi, perwakilan dari sejumlah organisasi dan perusahaan terkemuka, seperti NAMUR, OPAF, Saudi Aramco, Pertamina, Wanhua, dan Dell membahas teknologi produk mutakhir dan aplikasinya di industri proses. Mereka pun turut berbagi pengalaman tentang topik-topik penting, seperti AI industri, big data, dan layanan komputasi awan.

Disambut positif peserta acara, SUPCON Global Product Launch Conference 2024 membuktikan dedikasi dan keahlian SUPCON sebagai pionir teknologi produk inovatif dan aplikasinya. Acara ini juga mencerminkan komitmen SUPCON dalam memimpin otomatisasi dan transformasi digital di industri proses. Sebagai pemimpin era AI industri, SUPCON siap berkolaborasi dengan mitra-mitra global guna merumuskan masa depan industri.

