Piramal Pharma Limited annonce ses résultats consolidés pour le 1er trimestre 2025

Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) : • Les premiers signes d'une reprise du financement de la biotechnologie sont visibles, avec une augmentation des demandes de renseignements et des visites de clients, en particulier pour les offres différenciées. Quelques trimestres plus consistants sont nécessaires pour établir la reprise • Poursuite d'un flux de commandes régulier, en particulier pour la fabrication de produits commerciaux protégés par un brevet. • Amélioration en glissement annuel de la demande pour notre activité d'API génériques • Amélioration de la rentabilité grâce à une croissance saine du chiffre d'affaires, à une meilleure répartition des activités et à des initiatives d'optimisation des coûts • Nous avons maintenu notre niveau de qualité en clôturant avec succès les inspections de l'USFDA dans nos installations de Lexington avec un EIR et dans nos installations de PPDS avec zéro observation. • Investissements futurs axés sur la préférence des clients pour des services intégrés, en particulier dans les domaines différenciés des ADC, des peptides, et du développement et de la fabrication d'API sur brevet. • Approche centrée sur le client, favorisant les opportunités de vente croisée dans les sites mondiaux. Génériques hospitaliers complexes (CHG) : • Demande soutenue de sévoflurane et d'isoflurane aux États-Unis et sur les marchés émergents tels que l'Asie, l'Europe et ROW, partiellement compensée par une baisse des prix du sévoflurane aux États-Unis. • L'expansion des capacités pour l'anesthésie par inhalation est en bonne voie pour répondre à la demande croissante. Commercialisation prévue pour l'exercice 2026 • Croissance du portefeuille Intrathécal grâce à la conversion de nouveaux clients. Continuer à occuper la première place sur le marché du baclofène intrathécal aux États-Unis. • Nous constatons une évolution positive des fournitures de notre fabricant contractuel tiers pour le traitement de la douleur par voie injectable. Des efforts ciblés pour renforcer la chaîne d'approvisionnement • Investir dans l'élargissement du portefeuille - Développer des produits spécialisés et signer des accords de licence • Travailler sur de multiples initiatives d'optimisation des coûts et d'amélioration de la productivité dans les domaines de l'approvisionnement, de la fabrication, de la distribution et de l'excellence opérationnelle. Soins de santé aux consommateurs en Inde (ICH) : • Nous avons ajouté 7 nouveaux produits et 10 nouvelles UGS à notre portefeuille au cours du premier trimestre de l'exercice 2025. • Continuer à investir dans les dépenses médiatiques et commerciales pour stimuler la croissance des marques de prestige. La marque Power a progressé de 19 % en glissement annuel au premier trimestre 2025 et contribue à 48 % des ventes ICH. • Ajout de CIR (marque de soins gériatriques) à notre liste de marques puissantes, qui comprend désormais Little's, Lacto Calamine, Polycrol, Tetmosol, i-range et CIR. • Le commerce électronique a progressé de 37 % en glissement annuel au premier trimestre 2025 • Nous cherchons à élargir notre champ d'action dans le commerce général et nous renforçons également notre présence dans d'autres canaux de distribution, notamment le commerce électronique et le commerce moderne.