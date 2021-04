Piramal Pharma Ltd. va acquérir 100 % des parts de Hemmo Pharmaceuticals, l'un des principaux fabricants indiens d'API peptidiques

Alors que PPS continue d'étendre et de développer ses capacités et sa position de leader en tant que CDMO, cette acquisition marque l'entrée de PPS dans le développement et la fabrication d'API peptidiques, une capacité qui complète l'offre de services existante de PPS. Hemmo est l'un des rares fabricants d'API peptidiques synthétiques sur le marché mondial. Avec l'ajout des capacités d'Hemmo, PPS aura accès au marché croissant des API peptidiques et améliorera sa capacité à offrir des services intégrés à ses clients dans le monde entier.

Hemmo est l'un des plus grands fabricants indiens de peptides synthétiques, avec plus de trente-huit ans d'expérience dans le secteur de produits peptidiques et de la synthèse peptidique sur mesure. Hemmo possède des capacités de R&D et une usine de fabrication BPF de classe mondiale qui a été inspectée et jugée conforme par les organismes de réglementation américains, européens et asiatiques. La société possède une grande expertise dans la synthèse de peptides en solution et en phase solide.

Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, a déclaré : « Hemmo a fait preuve d'excellence et a obtenu un bilan de grande qualité avec une capacité différenciée et difficile à reproduire. Une fois accueilli dans la famille PPL, il constituera un autre exemple d'offre distinctive pour attirer et ravir les clients. Il s'agit de la troisième acquisition de Pharma au cours de cet exercice et cela constitue de nouveau un autre exemple de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance rentable. »

Peter DeYoung, PDG de Pharma Solutions, Piramal Pharma Limited, a déclaré « Au cours de ces dix dernières années, les médicaments peptidiques ont connu une utilisation accrue en oncologie dans le traitement du diabète et de l'obésité. La croissance des thérapies pour les maladies rares et les médicaments orphelins a également augmenté le besoin en peptides. Cette acquisition renforce notre capacité à fournir des solutions intégrées dont nos clients ont besoin et élargit encore la façon dont nous pouvons contribuer à réduire la charge de morbidité des patients. »

Madhu Utamsingh, promoteur et directeur général de Hemmo, a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette transaction et nous pensons que PPS est un partenaire idéal pour que l'entreprise traverse sa prochaine phase de croissance. Les employés et les clients d'Hemmo ont été au cœur de l'entreprise et je crois fermement qu'ils bénéficieront de l'expertise de PPS dans la prestation de services intégrés à l'échelle mondiale »

Cette acquisition devrait ajouter plus de deux cent cinquante employés à PPS, dont plusieurs scientifiques titulaires d'un doctorat et une équipe qualité de plus de soixante personnes. L'accord d'acquisition est soumis aux conditions de clôture réglementaires habituelles.

Kotak Mahindra Capital Company Ltd a agi à titre de conseiller financier et Economic Laws Practice (ELP) a agi à titre de conseiller juridique de PPL dans le cadre de cette transaction. Torreya Partners India LLP a été conseiller financier et Desai & Diwanji, Mumbai Office a été conseiller juridique auprès de Hemmo Pharmaceuticals et des actionnaires vendeurs de cette transaction.

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui offre des solutions de développement et de fabrication complètes tout au long du cycle de vie du médicament. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, comprenant des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, du matériel pour les essais cliniques, l'approvisionnement commercial d'API et de formes galéniques. Nous proposons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'API très puissants, de conjugués anticorps-médicament avec remplissage et finition stériles et des médicaments solides et efficaces administrés par voie orale. Notre capacité en tant que prestataire de services intégrés et notre expérience dans le domaine de technologies diverses nous permettent de satisfaire des entreprises innovantes et génériques dans le monde entier.

Piramal Pharma Limited (PPL), une filiale de Piramal Enterprises Limited (PEL), offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication complètes développées dans 14 centres mondiaux et possédant un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) ; Piramal Critical Care, une entreprise complexe de génériques pour le milieu hospitalier ; et Consumer Healthcare qui vend des produits en vente libre en Inde. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement stratégique de croissance de 20 % du groupe Carlyle.

Hemmo Pharmaceuticals a été fondée par Late J. Hemrajani en 1979. Basée à Mumbai, Hemmo développe et fabrique des API peptidiques. Son portefeuille couvre plus de 30 API, notamment des peptides génériques, des nouvelles entités chimiques de peptides et des peptides en développement clinique, qu'il propose aux sociétés pharmaceutiques et de recherche sur les marchés nationaux et internationaux. Son usine de fabrication située à Turbhe est certifiée par l'USFDA, la DEQM, l'OMS et d'autres organismes de réglementation internationaux, tandis que son centre de R&D situé à Thane se concentre sur le processus de développement. Madhu Utamsingh est l'actuel directeur général.

