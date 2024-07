Piramal Pharma Solutions atteint le seuil de revenus pour son travail d'innovation

• Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, les revenus générés par les programmes pour les entreprises pharmaceutiques innovantes ont dépassé ceux des programmes pour les génériques.

• Les recettes tirées de l'innovation sont passées de 35 % du total pour l'exercice 2019 à plus de 50 % pour l'exercice 2024.

• Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 20 % pour le travail d'innovation dépasse de loin le taux de référence de l'ensemble du secteur CDMO.

MUMBAI, Inde, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation de développement et de fabrication à façon (CDMO) de premier plan qui fait partie de Piramal Pharma Ltd. (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), a annoncé aujourd'hui que, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, les revenus générés par les programmes d'innovation ont dépassé ceux des projets génériques.

Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma, Piramal Pharma Ltd

Au cours des cinq dernières années, les recettes liées à l'innovation sont passées de 35 % du total à plus de 50 %, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 20 %. Le chiffre de 50 % représente le travail effectué pour les clients innovateurs du secteur pharmaceutique dans les domaines de la découverte, du développement et de la fabrication commerciale sur brevet. Il comprend des projets couvrant le développement préclinique jusqu'aux phases I, II et III. Cette croissance dépasse de loin le taux de croissance annuel de l'ensemble des activités CDMO de Piramal Pharma.

Peter DeYoung, directeur général de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « L'atteinte de ce seuil est une étape importante dans l'histoire de Piramal Pharma Solutions. Pendant de nombreuses années, nos stratégies et tactiques organisationnelles se sont concentrées sur le développement de l'expertise et des capacités nécessaires pour soutenir pleinement le travail des innovateurs. Cette percée valide nos efforts et conforte notre position de CDMO innovant qui soutient ses clients dans leur quête pour commercialiser sur les marchés réglementés du monde entier de nouveaux médicaments centrés sur le patient ».

La croissance des revenus de l'innovation est cohérente avec le succès de Piramal Pharma dans la fourniture de services à haute valeur ajoutée, y compris les ingrédients pharmaceutiques actifs de haute puissance (HPAPI), les conjugaisons anticorps-médicaments, les API peptidiques, le remplissage/finissage stérile et les programmes intégrés, qui englobent le travail effectué sur plus d'un des quinze sites mondiaux de l'entreprise. Les programmes intégrés offrent des propositions de valeur convaincantes aux clients, telles que la réduction des délais de mise sur le marché, la simplification de la complexité opérationnelle et la réduction des coûts de la chaîne d'approvisionnement. Piramal Pharma Solutions a réalisé avec succès plus de 125 programmes intégrés à ce jour, et de nombreux autres sont actuellement en cours.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous servons nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'IPA et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, la conjugaison anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, les produits et services peptidiques et les produits pharmaceutiques solides puissants par voie orale. PPS offre également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, notamment de vaccins et de thérapies géniques, grâce à la société associée de Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635), offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde et à un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise complexe de génériques hospitaliers ; et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. Par ailleurs, PPL détient un investissement stratégique minoritaire dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement de croissance stratégique de 20 % de la part de Carlyle Group.

* Comprend une installation via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

