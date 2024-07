Piramal Pharma Solutions erreicht Einnahmenschwelle bei Innovationen

• Zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens übertrafen die Einnahmen aus Programmen für innovative Pharmaunternehmen die Einnahmen aus Generika-Programmen

• Der Anteil der Innovationseinnahmen am Gesamtumsatz stieg von 35% im GJ19 auf mehr als 50% im GJ24

• Jährliche Wachstumsrate von 20 % für innovative Arbeiten übertrifft bei weitem die Benchmark für das gesamte CDMO-Geschäft

MUMBAI, Indien, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), eine führende Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), gab heute bekannt, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens die Einnahmen aus Innovationsprogrammen die Einnahmen aus generischen Projekten übertrafen.

Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma, Piramal Pharma Ltd

In den letzten fünf Jahren ist der Anteil der Innovationseinnahmen am Gesamtumsatz von 35 % auf über 50 % gestiegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20 % entspricht. Die Zahl von 50 % bezieht sich auf Arbeiten, die für innovative Pharmakunden in den Bereichen Entdeckung, Entwicklung und patentgeschützte kommerzielle Herstellung durchgeführt wurden. Sie umfasst Projekte von der präklinischen Entwicklung über die Phasen I, II und III. Dieses Wachstum übertrifft bei weitem die jährliche Wachstumsrate des gesamten CDMO-Geschäfts von Piramal Pharma.

Peter DeYoung, Geschäftsführer, Piramal Pharma Solutions, , sagte: „Das Erreichen dieser Schwelle ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Piramal Pharma Solutions. Seit vielen Jahren konzentrieren sich unsere organisatorischen Strategien und Taktiken auf den Aufbau des Fachwissens und der Fähigkeiten, die zur umfassenden Unterstützung der Arbeit von Innovatoren erforderlich sind. Dieser Durchbruch bestätigt unsere Bemühungen und sichert unsere Position als innovative CDMO, die Kunden in ihrem Bestreben unterstützt, neue, patientenorientierte Medikamente auf regulierte Märkte in aller Welt zu bringen."

Das Wachstum des Innovationsumsatzes steht im Einklang mit dem Erfolg von Piramal Pharma bei der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen, einschließlich hochwirksamer pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPIs), Antikörper-Wirkstoff-Konjugationen, Peptid-APIs, steriler Abfüllung/Fertigstellung und integrierter Programme, die an mehr als einem der fünfzehn weltweiten Standorte des Unternehmens durchgeführt werden. Integrierte Programme bieten den Kunden überzeugende Vorteile wie kürzere Markteinführungszeiten, vereinfachte Betriebsabläufe und geringere Kosten in der Lieferkette. Piramal Pharma Solutions hat bis heute mehr als 125 integrierte Programme erfolgreich durchgeführt, und viele weitere sind derzeit in Arbeit.

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist eine Auftragsentwicklungs- und Herstellungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), die End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht es uns, ein umfassendes Spektrum von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API und fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen API, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden.

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generikageschäft für Krankenhäuser, und das indische Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Wachstumsinvestition in Höhe von 20 % von Carlyle Group.

* Enthält eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

