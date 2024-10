Piramal Pharma Solutions annonce un plan d'expansion de ses installations de produits injectables stériles de Lexington, dans le Kentucky, pour 80 millions de dollars

L'expansion permettra de doter le site de Lexington d'un espace de fabrication supplémentaire de 2 230 mètres carrés, d'un nouveau laboratoire et de machines de pointe pour mettre à l'échelle les produits des clients de manière efficace. Les principaux ajouts comprennent une nouvelle ligne de remplissage, deux lyophilisateurs de taille commerciale, une boucheuse spéciale et un laveur de flacons externe. Actuellement, le site de Lexington dispose d'une capacité de fabrication de 104 lots de produits par an (utilisation maximale), qui passera à plus de 240 lots annuels, une fois l'expansion achevé, au premier trimestre 2027.

« Cette expansion représente un investissement stratégique dans l'avenir de Piramal Pharma Ltd. Combler le déficit de fabrication commerciale permet au site de Lexington d'accéder au marché en pleine expansion des produits injectables et de s'imposer comme un acteur clé dans ce segment », a déclaré Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Ltd.

La recherche, le développement et l'innovation scientifique ont entraîné une progression rapide du marché des produits injectables, dont la valeur devrait dépasser 20 milliards de dollars d'ici à 2028. Cette croissance souligne la nécessité de disposer de solides capacités de fabrication à l'échelle commerciale.

Au fur et à mesure que l'efficacité des traitements par injection s'améliore, un nombre croissant de patients bénéficieront de ces thérapies avancées.

« Le marché des produits injectables a progressé à un rythme soutenu ces dernières années et l'offre est actuellement insuffisante. Nous sommes déterminés à nous adapter afin de répondre à cette demande en hausse », a déclaré Peter DeYoung, directeur général de Global Pharma. « Cette expansion renforcera considérablement la capacité et les compétences de notre site de Lexington, positionnant Piramal Pharma comme un partenaire complet tout au long du cycle de vie du produit et nous permettant de fournir des solutions de traitement à un plus grand nombre de patients. »

Plusieurs clients se sont engagés à commercialiser leurs produits sur le site de Lexington à la suite de l'expansion, ce qui marque une étape importante dans la capacité de Piramal Pharma à fournir à ses clients des solutions innovantes avec un service scientifique exceptionnel et sur une plus grande échelle.

L'investissement n'alimente pas seulement la croissance de Piramal Pharma, il renforce également l'économie locale. L'expansion permettra de créer plus de 40 emplois à temps plein, contribuant ainsi au développement économique de la région et favorisant une main-d'œuvre diversifiée et dynamique.

« Le climat favorable aux entreprises, la situation géographique privilégiée et l'accès aux ressources font du Kentucky une destination idéale pour l'implantation, l'expansion et la prospérité des entreprises », a déclaré le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. « La décision des dirigeants de Piramal Pharma Solutions de se développer et de réinvestir ici témoigne de leur confiance et de leur foi dans ce que ce grand État peut offrir. Je tiens à les remercier et à souhaiter à Piramal Pharma un succès durable à Lexington ».

Bob Quick, président-directeur général de Commerce Lexington Inc. a ajouté : « La décision de Piramal Pharma Solutions d'étendre ses activités à Lexington constitue une étape importante pour la croissance économique de notre région. Cet investissement démontre non seulement la confiance de Piramal Pharma dans notre communauté et notre main-d'œuvre, mais souligne également la position de Lexington en tant que lieu privilégié pour la croissance et l'épanouissement des entreprises innovantes. Nous nous réjouissons de l'impact positif que cette expansion aura sur notre économie locale et des nouvelles opportunités qu'elle créera pour nos résidents ».

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous servons nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, l'approvisionnement commercial d'IPA et des formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, la conjugaison anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, les produits et services peptidiques et les produits pharmaceutiques solides puissants par voie orale. PPS propose également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, notamment de vaccins et de thérapies géniques, grâce à la société associée de Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.piramalpharmasolutions.com | LinkedIn| Facebook | X.

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE :PPLPHARMA I BSE :543635) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde et à un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise complexe de génériques hospitaliers ; et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. Par ailleurs, PPL détient un investissement stratégique minoritaire dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement de croissance stratégique de 20 % de la part de Carlyle Group.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : Piramal Pharma | LinkedIn.

* Comprend une installation via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

