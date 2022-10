Piramal Pharma Solutions lance ADCelerate, une approche rapide et intégrée pour faire passer les ADC en phase de soumission d'un IND

ADCelerate fournit la substance médicamenteuse et le produit pharmaceutique appropriés pour la phase I du conjugué anticorps-médicament (ADC) en vue de la soumission d'un nouveau médicament expérimental (IND)

Accélère les délais, permettant une livraison plus rapide aux patients dans la clinique

Du lancement du projet au produit pharmaceutique conforme aux bonnes pratiques de fabrication en 12 mois seulement

MUMBAI, Inde, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) leader sur le marché et centrée sur le patient, a annoncé le lancement d'ADCelerate, une nouvelle solution de marque pour le développement de médicaments conjugués anticorps-médicaments qui accélère les délais de développement de la fourniture clinique initiale de la substance médicamenteuse et du produit pharmaceutique.

ADCelerate Logo Peter DeYoung, Chief Executive Officer, Piramal Pharma Solutions

Avec ADCelerate, Piramal Pharma Solutions (PPS) fournit des processus de fabrication entièrement développés pour la substance médicamenteuse conjuguée anticorps-médicament et produit lyophilisé, le tout en seulement douze mois. Le programme comprend des méthodes analytiques qualifiées et appropriées à la phase I pour soutenir les études de libération et de stabilité des lots pour la substance médicamenteuse et le produit médicamenteux, ainsi que des données initiales de stabilité sur la substance médicamenteuse (six mois) et le produit médicamenteux (un mois).

Peter DeYoung, président-directeur général de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « En tant que CDMO au service de l'industrie biopharmaceutique, nous sommes conscients que la vitesse compte. Faire entrer nos clients dans la clinique le plus rapidement possible sans compromettre la qualité soutient notre éthique axée sur le patient. ADCelerate est un excellent exemple de ce principe mis en pratique. En tirant parti de nos capacités et de notre expertise dans le domaine des ADC et du remplissage/finissage stérile, nous sommes en mesure de raccourcir les délais tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées. »

Les délais accélérés que l'ADCelerate offre sont rendus possibles par la vaste expérience de PPS dans la résolution de problèmes conjugués anticorps-médicaments, ainsi que l'expertise de l'entreprise dans la fabrication de médicaments lyophilisés. Bien que basés sur un processus standard, tous les programmes ADCelerate sont personnalisés en fonction de la portée du projet de chaque client.

Pour en savoir plus sur ADCelerate, contactez directement nos experts en conjugaison anticorps-médicaments à l'adresse [email protected] .

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'IPA et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides puissants par voie orale. PPS offre également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, y compris des vaccins, des thérapies géniques et des anticorps monoclonaux, rendus possibles grâce à l'investissement de Piramal Pharma Limited dans Yapan Bio Private Limited. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

Pour de plus amples informations, consultez : www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.piramal.com/pharma | Facebook | Twitter | LinkedIn

Pour toute question des médias : Pour les investisseurs : Rajiv Banerjee | Corporate Communications Gagan Borana | Relations avec les investisseurs et développement durable [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1919803/ADCelerate.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1919834/Piramal_Pharma_Solutions_CEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

