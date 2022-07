Piramal Pharma Solutions organise une cérémonie d'inauguration de sa nouvelle usine de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs sur son site d'Aurora, au Canada

Les membres de l'équipe de direction du site PPS Aurora, l'équipe de direction mondiale de l'entreprise et un certain nombre de dignitaires d'Aurora ont assisté à l'événement, notamment l'honorable Tom Mrakas, maire d'Aurora, les conseillères municipales d'Aurora Sandra Humfryes et Rachel Gilliland, mais également Lisa Hausz, directrice du développement économique et de la politique d'Aurora, et Seanna Murray de la Chambre de commerce d'Aurora.

La nouvelle usine, construite dans le cadre d'un investissement en capital de 30 millions de dollars canadiens dans le site d'Aurora, comprend plus de dix mille pieds carrés de nouveaux espaces de fabrication et dispose de deux nouvelles suites de réacteurs dotées de capacités supplémentaires de filtration et de séchage. Elle répondra à la demande continue des clients pour l'expertise de Piramal Pharma Solutions en matière d'IPA, et améliorera et étendra la capacité de l'entreprise à produire des IPA à l'échelle clinique et commerciale, notamment des IPA très puissants nécessitant une limite d'exposition professionnelle (LEP) de 1 mcg/m3.

Peter DeYoung, président-directeur général de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Cette nouvelle usine n'est que la dernière en date d'une série d'expansions et de mises à niveau des capacités à Aurora, et d'autres suivront. Je remercie le gouvernement local pour son soutien. En collaborant avec eux, l'équipe d'Aurora a fait un travail remarquable pour concevoir cette installation et la rendre opérationnelle. C'est la preuve de notre engagement envers le marché mondial des IPA et de la croissance à long terme de PPS en tant qu'organisation. Notre objectif ultime est d'aider nos clients à fournir des médicaments aux patients, et Aurora joue un rôle important dans ce processus. Ce qui a été accompli à Aurora jusqu'ici est bien évidemment une source de fierté pour nous tous, et nous nous réjouissons de ce qui reste à venir. »

L'honorable Tom Mrakas, maire d'Aurora, a expliqué : « L'ouverture de cette usine est un moment exaltant pour la ville d'Aurora. Cela confirme notre partenariat solide avec Piramal et ainsi que le fait que nous soutenons pleinement leurs efforts pour étendre leur présence et leurs capacités. Je les félicite pour cette réalisation exceptionnelle. Piramal est un exemple d'entreprise citoyenne extraordinaire, et je suis fier de ce que nos deux équipes solides ont réalisé en travaillant ensemble. »

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'IPA et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides et efficaces administrés par voie orale. PPS offre également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, y compris des vaccins, des thérapies géniques et des anticorps monoclonaux, rendus possibles grâce à l'investissement de Piramal Pharma Limited dans Yapan Bio Private Limited. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

Pour de plus amples informations, consultez : www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

Pour plus d'informations, visitez : www.piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

Photo 1 : https://mma.prnewswire.com/media/1857380/Peter_DeYoung_CEO_Piramal_Global_Pharma.jpg

Photo 2 : https://mma.prnewswire.com/media/1857379/Tom_Mrakas_Mayor_Aurora.jpg

Photo 3 : https://mma.prnewswire.com/media/1857383/Ribbon_Cutting.jpg

Photo 4 : https://mma.prnewswire.com/media/1857384/Dignitaries_and_Guests.jpg

Photo 5 : https://mma.prnewswire.com/media/1857381/Aurora_Site_Aerial_View.jpg

Photo 6 : https://mma.prnewswire.com/media/1857382/New_Plant_3_Left_side_building.jpg

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cxwyfR_0AA0

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Piramal Pharma Solutions