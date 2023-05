PISO 21 Y LOUD AND LIVE ANUNCIAN LOS MUCHACHOS U.S. TOUR EMPEZANDO EN SEPTIEMBRE

El Grupo Multi-Platino Trae Su Gira Mundial a Estados Unidos

MIAMI, 9 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Loud And Live, la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios con sede en el sur de Florida, y Tesa Entertainment anunciaron hoy la próxima gira estadounidense Los Muchachos del reconocido Grupo Urbano Piso 21, que se llevará a cabo en las principales ciudades de los Estados Unidos, comenzando el viernes, 8 de septiembre, 2023 en la ciudad de Nueva York, finalizando en Dallas el domingo, 1 de octubre. Esta gira inicia la asociación entre Loud And Live y Tesa Entertainment, con Loud And Live como promotor exclusivo en los EE. UU. y Tesa Entertainment como la agencia de contratación de Piso 21 en asociación con el equipo de administración global del grupo, Three Six Zero.

PISO 21 Los Muchachos USA Tour 2023

Originario de Colombia, Piso 21 es uno de los grupos más prolíficos de la música latina con un impresionante repertorio de canciones exitosas que han generado más de 11 mil millones de reproducciones a nivel mundial. Los miembros de Piso 21 son cantantes, compositores, productores y multiinstrumentistas consumados por derecho propio, todos talentos distintivos que les ganaron el respeto instantáneo dentro de los círculos de la industria musical a su llegada en 2012. Ese mismo año, obtuvieron una nominación como Mejor Nuevo Artista en los Latin GRAMMYs®. El grupo ha tenido varias colaboraciones aclamadas con artistas como Maluma, Paulo Londra, Myke Towers, Feid, Nicky Jam, Christian Nodal, Manuel Turizo, Danny Ocean, Santa Fe Klan, Black Eyed Peas y Carin Leon. Su último álbum, 777, fue lanzado en octubre de 2022 y debutó en el top 10 a nivel mundial en la lista "Top Álbumes Debut Global" de Spotify, recibiendo un gran apoyo en todas las plataformas. El sencillo más destacado del álbum, "Los Cachos" (con Manuel Turizo), ha acumulado más de 315 millones de reproducciones y actualmente se encuentra entre los 5 primeros en la lista Latin Pop Airplay de Billboard.

Piso 21 Los Muchachos US Tour:

Viernes, Septiembre 8, 2023 NEW YORK, NY Palladium Time Square Sábado, Septiembre 9, 2023 CHICAGO, IL Park West Jueves, Septiembre 14, 2023 MIAMI, FL Oasis Wynwood Sábado, Septiembre 16, 2023 ORLANDO, FL Hard Rock Live Orlando Jueves, Septiembre 28, 2023 LOS ANGELES, CA Conga Room Sábado, Septiembre 30, 2023 HOUSTON, TX White Oak Music Hall Domingo, Octubre 1, 2023 DALLAS, TX The Studio at the Factory

Información Sobre Boletos

La preventa de boletos comienza el miércoles, 10 de mayo a las 10 a. m. EST (hora local).

La venta oficial para el público en general es el viernes, 12 de mayo a las 10 a. m. EST (hora local).

Para venta de boletos y más información visite: https://piso21.com.co/

Acerca de Loud And Live:

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

Acerca de Tesa Entertainment:

Tesa Entertainment es una agencia de representación y contratación establecida en Miami que, en sociedad con Loud and Live, posee los derechos de booking y gira de artistas de renombre como Boza (Panamá) y gestiona la expansión de actuaciones en directo de artistas como Piso 21. Además, el equipo de Tesa representa a artistas emergentes como Adso y Royal (Venezuela), Kala (Argentina) y el productor colombiano Animal, y anteriormente trabajó en el desarrollo de las carreras de artistas como Sech, Dalex y PaoPao, y manejó la contratación de Bad Bunny. , Nicky Jam, Manuel Turizo, entre otros.

