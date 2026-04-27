PL-Universe fait ses débuts en Europe à la Foire de Hanovre 2026 avec une robotique d'IA incarnée

HANOVRE, Allemagne, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- La Foire de Hanovre 2026, le plus grand salon industriel du monde, a officiellement refermé ses portes en Allemagne hier. Pour sa première grande exposition européenne, PL-Universe Robotics a présenté des solutions robotiques d'IA incarnée de qualité industrielle, mettant en lumière les innovations de pointe de la Chine en matière de fabrication intelligente pour les professionnels de l'industrie européenne.

Tout au long de l'exposition, le stand de PL-Universe a suscité un vif intérêt de la part des visiteurs de l'industrie européenne. L'équipe a présenté des démonstrations sur site de flux de production flexibles, montrant comment ses solutions - dotées d'une perception autonome, d'une prise de décision en temps réel et d'un fonctionnement de haute précision - relèvent les principaux défis industriels tels que les modèles de fabrication traditionnels inflexibles.

Pour répondre aux exigences du marché industriel européen, ces solutions ont démontré des effets d'application remarquables : elles atteignent une précision de positionnement absolue de ±0,05 mm, ce qui garantit une fabrication industrielle de haute précision. En outre, elles permettent de changer de ligne en quelques secondes, ce qui réduit de 90 % le temps de changement de production et de mise en service, diminue les coûts de changement de ligne de 80 % et booste le taux de rendement à plus de 99 %. Ces avantages améliorent considérablement l'efficacité de la production et l'homogénéité des produits, répondant ainsi pleinement aux besoins fondamentaux de flexibilité et d'intelligence de la fabrication moderne.

Ge Jin, présidente de PL-Universe Robotics, a participé au forum « Investir en Chine » lors de l'événement. Elle a souligné que ProWhite, le robot industriel à IA incarnée de l'entreprise, est conçu pour un déploiement industriel dans le monde réel, permettant une production flexible rentable et accélérant la transformation numérique pour les fabricants.

Ces débuts réussis à la Foire de Hanovre constituent une base solide pour l'expansion européenne de la marque. À l'avenir, PL-Universe Robotics renforcera les partenariats locaux et fournira aux entreprises de toute l'Europe des solutions de fabrication intelligente robustes et de qualité industrielle.

PL-Universe Robotics, créé en janvier 2025 et basé à Suzhou, en Chine, est un fournisseur pionnier de solutions d'IA incarnée multiscénarios, spécialisé dans le développement et les applications pratiques de robots d'IA incarnée. La société a réalisé une production en série et livré son premier robot universel incarné de qualité industrielle, le PL-Universe ProWhite. S'appuyant sur l'architecture pionnière SDPAA, qui permet de surmonter les obstacles à l'adaptation des scénarios, la société collabore avec des clients de premier plan dans des secteurs industriels tels que l'électronique 3C et la fabrication automobile. En novembre 2025, PL-Universe Robotics a conclu un partenariat mondial exclusif de vente en ligne avec JD.com, prévoyant de collaborer à la distribution des produits, au développement des marchés étrangers et à l'intégration des systèmes de service.

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