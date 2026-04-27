PL-Universe debuta en Europa en Hannover Messe 2026 con robótica avanzada con IA integrada

HANNOVER, Alemania, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hannover Messe 2026, la feria industrial más importante del mundo, concluyó oficialmente ayer en Alemania. En su primera gran presentación europea, PL-Universe Robotics presentó soluciones robóticas con IA integrada de grado industrial, destacando las innovaciones de vanguardia en fabricación inteligente procedentes de China para los profesionales de la industria europea.

Durante toda la exposición, el stand de PL-Universe despertó gran interés entre los visitantes de la industria europea. El equipo realizó demostraciones en vivo de flujos de trabajo de fabricación flexibles, mostrando cómo sus soluciones, equipadas con percepción autónoma, toma de decisiones en tiempo real y operación de alta precisión, abordan desafíos industriales clave, como los modelos de fabricación tradicionales inflexibles.

Para satisfacer las demandas del mercado industrial europeo, estas soluciones han demostrado efectos de aplicación notables: logran una precisión de posicionamiento absoluta de ±0,05 mm, lo que garantiza una fabricación industrial de alta precisión; además, permiten cambios de línea en segundos, reduciendo el tiempo de cambio de producción y puesta en marcha en un 90%, disminuyendo los costes de cambio de línea en un 80% y aumentando la tasa de rendimiento a más del 99%. Estas ventajas mejoran significativamente la eficiencia de la producción y la consistencia del producto, satisfaciendo plenamente las necesidades fundamentales de flexibilidad e inteligencia de la fabricación moderna.

Ge Jin, presidenta de PL-Universe Robotics, asistió al foro "Invertir en China" durante el evento. Destacó que ProWhite, el robot industrial con IA integrada de la compañía, está diseñado para su implementación industrial en entornos reales, lo que permite una producción flexible y rentable, y acelera la transformación digital de los fabricantes.

Este exitoso debut en la Feria de Hannover sienta una base sólida para la expansión europea de la marca. En adelante, PL-Universe Robotics reforzará sus alianzas locales y ofrecerá soluciones de fabricación inteligentes, robustas y de calidad industrial a empresas de toda Europa.

PL-Universe Robotics, fundada en enero de 2025 y con sede en Suzhou, China, es un proveedor pionero de soluciones de IA integradas en múltiples escenarios, especializado en el desarrollo y las aplicaciones prácticas de robots con IA integrada. Ya ha producido en masa y entregado su primer robot integrado universal de grado industrial de desarrollo propio: PL-Universe ProWhite. Aprovechando la innovadora arquitectura SDPAA, que supera las barreras de adaptación a diferentes escenarios, colabora con clientes líderes en sectores industriales como la electrónica 3C y la fabricación de automóviles. En noviembre de 2025, PL-Universe Robotics firmó un acuerdo exclusivo de ventas en línea a nivel mundial con JD.com, con el objetivo de colaborar en la distribución de productos, el desarrollo de mercados internacionales y la integración de sistemas de servicio.

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