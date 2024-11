„PLAYED, WORN & TORN AUCTION" OD JULIEN'S POWRACA DO MIASTA MUZYKI Z LEGENDARNĄ AUKCJĄ 20-21 LISTOPADA 2024 R.

NASHVILLE, Tennessee, 19 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Dom aukcyjny Julien's Auctions z dumą ogłasza powrót aukcji „Played, Worn & Torn Auction", najważniejszego w branży wydarzenia poświęconego muzycznym przedmiotom kolekcjonerskim, które odbędzie się w dniach 20-21 listopada w Musicians Hall of Fame & Museum w Nashville, w stanie Tennessee. Podczas dwudniowej aukcji na żywo i online zostanie wystawionych ponad 800 kultowych przedmiotów z historii muzyki.

Najważniejsze przedmioty na aukcji

The iconic 1956 Fender Stratocaster, Serial #09391 - known as “The Mary Kaye” - is heading to auction with an estimate of $200K-$300K! Julien's Guitar Expert Mike Adams enlightens on the legacy of this one-of-a-kind instrument, the first truly custom Stratocaster, famously played by “The First Lady of Rock n Roll” Mary Kaye herself.

Gitara Fender Stratocaster Mary Kaye z 1956 roku: numer seryjny #09391, ten Stratocaster w przezroczystym blond wykończeniu ze złotym osprzętem to ta sama gitara, którą trzymała Mary Kaye na legendarnym zdjęciu promocyjnym Fendera z 1956 roku. Znana jako „The Mary Kaye", została użyta w filmie Cha-Cha-Cha Boom! zanim wyruszyła w historyczną podróż przez ręce znanych muzyków, takich jak Jimmy Crespo z Aerosmith i John Entwistle z The Who. Jej wartość szacuje się na 200 000-400 000 USD .

numer seryjny #09391, ten Stratocaster w przezroczystym blond wykończeniu ze złotym osprzętem to ta sama gitara, którą trzymała na legendarnym zdjęciu promocyjnym Fendera z 1956 roku. Znana jako „The Mary Kaye", została użyta w filmie zanim wyruszyła w historyczną podróż przez ręce znanych muzyków, takich jak z Aerosmith i z The Who. Jej wartość szacuje się na 200 000-400 . Gitara Gibson L-5 Sister Rosetty Tharpe z 1939 roku: ta gitara archtop, numer seryjny #EA-5024, została wykonana dla Sister Rosetty Tharpe i była własnością tej „matki chrzestnej rock n' rolla" do 1952 roku. To arcydzieło rzemiosła, posiada płytę wierzchnią ze świerku sitkajskiego, tył i boki z klonu ptasie oko oraz szyjkę z klonu płomienistego. Nazwisko Tharpe jest wygrawerowane na płytce maskującej i było widoczne na kultowych zdjęciach z początków jej kariery. Wartość gitary szacowana jest na 40,000- 60,000 USD .

Inne wyróżnione przedmioty

Gitara Futurama George'a Harrisona z wczesnego okresu Beatlesów : gitara, na której grał podczas pobytu Beatlesów w Hamburgu, wyceniana na ok. 600,000- 800,000 USD .

: gitara, na której grał podczas pobytu Beatlesów w Hamburgu, wyceniana na ok. 600,000- . Gitara Sadowsky Telecaster Prince'a wykonana na zamówienie : używana podczas trasy koncertowej Parade Tour w 1986 roku, wyceniana na ok. 200,000- 400,000 USD .

: używana podczas trasy koncertowej Parade Tour w 1986 roku, wyceniana na ok. 200,000- . Osobista kolekcja Dona Everly 'ego : zawiera 161 przedmiotów, w tym gitarę Gibson ES-5 archtop z lat 1949-1950, na której grał Ike Everly (20 000-30 000 USD ) i odręcznie napisane słowa piosenki „Keep A Loving Me" (3000- 5000 USD )

: zawiera 161 przedmiotów, w tym gitarę Gibson ES-5 archtop z lat 1949-1950, na której grał (20 000-30 ) i odręcznie napisane słowa piosenki „Keep A Loving Me" (3000- ) Czapka z błyskotkami Freddiego Mercury'ego: noszona podczas koncertu Queen „Concerts for Kampuchea" w 1979 roku, wyceniana na ok. 10 000-20 000 USD

noszona podczas koncertu Queen „Concerts for Kampuchea" w 1979 roku, wyceniana na ok. 10 000-20 Otoboke Beaver Fender Strat Special Edition (Surf Green): używana przez Accorinrin z zespołu Otoboke Beaver do komponowania i wykonywania piosenek na płycie Okoshiyasu!!! Otoboke Beaver (2016) i Itekoma Hits (2019). Specjalnie zmodyfikowana i ozdobiona unikalną grafiką, o wartości szacowanej na 10 000-20 000 USD

Nakrycie głowy z piór Boba Mackie : noszone przez Cher w The Cher Show , o wartości szacowanej na 40 000-60 000 USD .

: noszone przez Cher w , o wartości szacowanej na 40 000-60 . Rozbita gitara Epiphone SG Dolly Parton: z jej sesji zdjęciowej Nashville Special 2023 HITS Daily Double, o wartości szacowanej na 4 000-6 000 USD .

Julien's Auctions kontynuuje swoją tradycję wspierania społeczności muzycznej poprzez ekskluzywne kolekcje charytatywne, takie jak „Lyrics for a Cause" Music Health Alliance, zawierające podpisane teksty Billie Eilish, Seleny Gomez i nie tylko (każdy o wartości ok. 600-800 USD).

Szczegóły aukcji

Aukcja na żywo i online :

: Środa, 20 listopada, 10:00 czasu centralnego ( USA )



Czwartek, 21 listopada, 10:00 czasu centralnego ( USA )

Więcej informacji można znaleźć na stronie juliensauctions.com.

Kontakt dla prasy: Mozell Miley-Bailey, (646) 653-3105, e-mail: [email protected]

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=KL9Iny48P7g

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/5033066/Juliens_Horizontal_Logo.jpg