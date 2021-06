Playrix lance Manor Matters sur AppGallery après le succès de ses précédents partenariats

SHENZHEN, Chine, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Après le succès de Gardenscapes et Homescapes sur AppGallery, Playrix revient avec plus de jeux de réflexion pour le public croissant de Huawei.

Manor Matters offre des cadeaux exclusifs pour célébrer son lancement sur AppGallery. Les joueurs peuvent désormais échanger des paquets cadeaux contenant 500 pièces de monnaie et 50 unités d'énergie, ainsi que des coupons offrant une remise de 70 %1 sur le pack de base Playrix.

Les nouveaux joueurs peuvent vivre une expérience immersive sur Playrix en tirant le meilleur parti des offres disponibles, en utilisant des pièces de monnaie pour prendre de l'avance et des unités d'énergie pour lancer des scènes de recherche supplémentaires sans attendre leur reconstitution.

En Europe, les joueurs qui ont atteint le niveau 30 ou plus peuvent obtenir des bons Golden Ticket supplémentaires au début de chaque défi de saison thématique - pour Manor Matters, Gardenscapes et Homescapes. Sur AppGallery, les utilisateurs peuvent acheter le Golden Ticket à 4,50 euros, réalisant ainsi d'énormes économies de 80 % par rapport au prix habituel de 5,49 euros.

« Nous sommes ravis d'offrir notre jeu très apprécié, Manor Matters, à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier grâce à notre partenariat avec AppGallery. Après le succès des lancements de Gardenscapes et Homescapes, nous sommes impatients de voir comment les joueurs de Huawei vont réagir aux nouvelles options de jeu », a déclaré Maxim Kirilenko, directeur du développement commercial chez Playrix.

Après le succès rencontré jusqu'à présent par les lancements de Playrix, les jeux Gardenscapes et Homescapes tirant profit du public de plus en plus nombreux d'AppGallery, les fans des célèbres défis de restauration peuvent s'attendre à découvrir beaucoup plus dans les mois à venir.

Huawei offre un soutien technologique à ses partenaires

Le partenariat de Huawei avec Playrix, qui est l'un des marchés d'applications les plus dynamiques au monde, a fourni le soutien opérationnel nécessaire pour chaque lancement. Manor Matters est un autre exemple qui montre comment un jeu peut tirer parti du HMS Core de Huawei, en s'intégrant au kit IAP pour garantir une expérience de paiement sans faille aux utilisateurs et aux développeurs.

Manor Matters est désormais disponible via AppGallery .

À propos d'AppGallery

Notre vision est de faire de l'AppGallery une plateforme de distribution d'applications ouverte, innovante et accessible aux consommateurs, tout en protégeant strictement la vie privée et la sécurité des utilisateurs. AppGallery est l'une des trois premières places de marché mondiales pour les applications. Elle propose une grande variété d'applications locales et internationales dans 18 catégories. La plateforme est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 540 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde.

1 À l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.

