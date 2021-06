Playrix lança Manor Matters na AppGallery após sucesso anterior da parceria

SHENZHEN, China, 16 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Após o sucesso de Gardenscapes e Homescapes na AppGallery, a Playrix retorna com mais desafio de jogabilidade para o crescente público da Huawei.

O Manor Matters traz presentes exclusivos para comemorar seu lançamento na AppGallery. Os jogadores agora podem resgatar pacotes de presentes com 500 moedas e 50 unidades de energia, bem como cupons que oferecem um desconto de 70%1no Playrix Basic Pack.

Os novos jogadores podem contar com uma experiência imersiva com a Playrix aproveitando ao máximo as ofertas disponíveis, ao utilizar moedas para avançar e unidades de energia para explorar cenários adicionais sem ter que esperar pela recarga.

Na Europa, os gamers que alcançarem o nível 30 ou superior podem reivindicar vouchers Golden Ticket adicionais no início de cada Season Challenge temática, para jogar Manor Matters, Gardenscapes e Homescapes. Por meio da AppGallery, os usuários podem comprar o Golden Ticket por € 4,50, uma enorme economia de 80% em relação ao preço normal de € 5,49.

"Estamos entusiasmados por oferecer nosso querido jogo Manor Matters a mais gamers em todo o mundo por meio de nossa parceria com a AppGallery. Como os lançamentos anteriores de Gardenscapes e Homescapes foram muito bem-sucedidos, estamos empolgados para ver como os gamers da Huawei responderão às novas opções de jogo", disse Maxim Kirilenko, diretor de desenvolvimento de negócios da Playrix.

Após o sucesso dos lançamentos da Playrix até o momento, com Gardenscapes e Homescapes colhendo os benefícios do público em expansão da AppGallery, os fãs dos conhecidos desafios de restauração podem esperar muito mais para os próximos meses.

Huawei oferece suporte tecnológico a parceiros

Como um dos mercados de aplicativos globais de crescimento mais rápido, a parceria da Huawei com a Playrix oferece o suporte operacional necessário para cada lançamento. O Manor Matters é outro exemplo de qualidade da maneira como um jogo pode alavancar o HMS Core da Huawei, integrando-se ao kit IAP para garantir uma experiência de pagamento perfeita para usuários e desenvolvedores.

O Manor Matters já está disponível na AppGallery.

Sobre a AppGallery

Com a AppGallery, nossa visão é fazer uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, que seja acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteja rigorosamente a privacidade e a segurança dos usuários. Como uma das três maiores lojas de aplicativos do mundo, a AppGallery oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias e está disponível em mais de 170 países e regiões, com mais de 540 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo.

1 Exceto Estados Unidos, Canadá e China.

FONTE Huawei

SOURCE Huawei