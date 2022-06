PLEO SÉLECTIONNE LUCINITY POUR FOURNIR UN CENTRE AML ALIMENTÉ PAR UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE CONFIANCE ALORS QU'ELLE POURSUIT SON EXPANSION

REYKJAVIK, Islande et COPENHAGUE, Danemark, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pleo, la FinTech danoise de 4,7 milliards de dollars qui compte 800 000 clients, a choisi Lucinity pour être son centre en matière de risque de conformité après un processus de sélection rigoureux.

Fondée en 2015, Pleo offre des solutions de dépenses intelligentes aux entreprises avant-gardistes grâce à une approche simplifiée de la gestion des dépenses. Pleo a acquis de nouveaux clients de façon exponentielle, au service de diverses industries et entreprises à travers le monde. Ces clients recherchaient une solution fiable qui offrirait une approche dynamique et moderne de la surveillance des transactions qui pourrait être déployée à l'échelle rapidement, sans incidence sur la sécurité et l'intégrité de ses processus de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

La solution de lutte contre le blanchiment d'argent de Lucinity tire parti de l'intelligence artificielle (IA) pour appuyer les connaissances des humains et accroître l'efficacité et la productivité des professionnels du secteur de la conformité. Ses produits hautement évolutifs combinés à son interface de programme d'application (API) conviviale étaient la solution idéale pour soutenir l'expansion rapide de Pleo.

Pleo utilisera le logiciel complet de conformité à l'AML de Lucinity, y compris la surveillance des transactions, la gestion des cas, les renseignements sur les acteurs et la solution de gestion des rapports d'activité suspecte. Les produits de Pleo et Lucinity étant simples et stables, Lucinity permettra à l'équipe de conformité de Pleo d'obtenir des informations exploitables grâce à une technologie visuellement attrayante et fiable.

Grâce à sa conception ouverte, le logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent de Lucinity sera également en mesure de s'intégrer à la Financial Intelligence Unit (FIU) du Danemark et de permettre à Pleo de gérer plus efficacement les déclarations de revenus, ce qui réduira le processus d'examen et de classement de quatre heures à quelques minutes grâce à des aperçus intuitifs, à une édition simplifiée et à classement direct.

Charlotte Lowry, agente responsable des rapports sur le blanchiment d'argent et directrice de la conformité, Pleo, a fait les commentaires suivants : « Le logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent de Lucinity, alimenté par l'intelligence artificielle, mène à terme une approche plus intelligente et réalisable de la surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), ce que nous recherchions alors que nous progressons avec une base solide en matière de risque de conformité à l'AML. L'approche collaborative de l'entreprise, jumelée à une interface supérieure, a été un énorme moteur de collaboration, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer étroitement avec Lucinity alors que nous continuons de croître. »

« Nous croyons qu'en transformant la conformité à l'AML et en appliquant une approche plus intelligente, nous pouvons avoir un impact positif important sur la société », a ajouté Guðmundur Kristjánsson, fondateur et PDG de Lucinity. « Pleo partage notre vision de solutions progressistes et intelligentes pour les clients avant-gardistes, et nous sommes ravis de travailler avec eux. »

