Plintron intègre le point de vente postal de La Poste en Tunisie avec son MVNO

TUNIS, Tunisie, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- L'équipe Plintron a intégré avec succès le canal de vente au détail de La Poste en assurant que les services d'enregistrement et de recharge de la carte SIM seront disponibles pour son opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) en Tunisie à partir de décembre 2020. Cela permettra de faciliter l'accès à la recharge pour les abonnés de son MVNO et de faciliter les nouveaux abonnements.

La Poste a de nombreuses agences dans toute la Tunisie et les clients pourront facilement s'abonner et recharger leur abonnement. Cela permettra également d'augmenter le nombre d'abonnés. La Poste utilise son propre canal de points de vente dans ses magasins de détail.

La portée du projet était d'intégrer le canal postal de La Poste avec la plateforme Plintron MVNE pour l'enregistrement et la recharge des cartes SIM en Tunisie. Ce projet a d'abord été mis en œuvre dans 10 magasins pilotes et est maintenant disponible dans 100 magasins à travers la Tunisie. Les points de vente au détail où le service est disponible vont se développer dans un avenir proche.

Des fonctions de recharge seront également disponibles dans l'application « D17 » de La Poste et dans les systèmes ATM dans un avenir proche.

La Tunisie est un marché des télécommunications en plein essor, avec plus de 15 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et plus de 126,31 abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants. Elle compte 3 opérateurs de réseaux mobiles et 2 MVNO sous licence. Davantage de MVNO devraient appliquer des licences. Plintron se réjouit de soutenir de nouveaux MVNO dans l'écosystème mobile tunisien en plein essor.

