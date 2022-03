Plug and Play accepte le premier lot de startups dans ses programmes 2022

SUNNYVALE, Californie, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- Plug and Play a sélectionné plus de 70 startups pour participer à ses premiers programmes de l'année dans la Silicon Valley. Ces programmes se dérouleront jusqu'en mai et sont axés sur les secteurs suivants : Marque & Vente au détail, Nourriture & Boisson, Média & Publicité, Nouveaux matériaux & Packaging, et Chaîne d'approvisionnement. Parmi les startups sélectionnées, 60 % sont basées hors des États-Unis et représentent 17 pays. La liste complète des startups est disponible sur le site web de Plug and Play : bit.ly/SiliconValleyMay2022

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de donner le coup d'envoi de nos premiers programmes basés dans la Silicon Valley en 2022. Ces étonnantes startups auront l'opportunité de nouer des liens avec les plus grands acteurs de leur secteur et nous avons hâte de jouer un rôle dans leur réussite », a déclaré Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play.

Au cours des trois prochains mois, les startups seront présentées au vaste réseau de partenaires de capital-risque, de gouvernements, d'universités et d'entreprises de Plug and Play afin d'évaluer le potentiel des pilotes, des POC, des investissements et d'autres collaborations. Elles auront également la possibilité d'assister à des événements exclusifs, à des sessions de mentorat et à des dealflows. Il n'y a pas d'exigence de fonds propres pour la participation des startups.

Ces programmes s'achèveront les 3 et 4 mai au Sommet 2022 de Plug and Play dans la Silicon Valley.

L'année dernière, Plug and Play a investi dans 210 entreprises et a été fier d'annoncer 12 nouvelles licornes, ce qui porte à 28 le nombre total de licornes dans son portefeuille. Pour voir tous les nouveaux programmes, sites, investissements et autres de Plug and Play, lisez l'intégralité de son Rapport 2021 sur les performances de l'entreprise.

Plug and Play est la plateforme d'innovation de premier plan, qui met en relation startups, entreprises, sociétés de capital-risque, universités et agences gouvernementales. Basés dans la Silicon Valley, nous sommes présents dans plus de 35 sites sur les cinq continents. Nous proposons des programmes d'innovation pour les entreprises et aidons nos partenaires à chaque étape de leur parcours d'innovation, de la formation à l'exécution. Nous organisons également des programmes d'accélération des startups et avons créé une forme de capital-risque interne pour stimuler l'innovation dans plusieurs secteurs où nous avons investi dans des centaines d'entreprises prospères, notamment Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal et Rappi. Pour plus d'informations, visitez www.pnptc.com

