Plug and Play acepta 156 empresas emergentes en sus programas

"Plug and Play está aquí para impulsar la innovación y brindar a las empresas emergentes la oportunidad de formar equipo con los principales actores de su sector", declaró Saeed Amidi, fundador y consejero delegado de Plug and Play. "Estamos felices de dar la bienvenida a estas nuevas empresas emergentes al ecosistema Plug and Play".

Las empresas emergentes seleccionadas pasarán por un programa de tres meses centrado en el desarrollo empresarial y tendrán la oportunidad de asegurar programas piloto, pruebas de concepto e inversiones de la extensa red de 220 socios corporativos de Plug and Play. Plug and Play no considera el capital como un requisito previo para unirse al programa. Al graduarse, estas empresas emergentes entrarán en el ecosistema global de Plug and Play y continuarán siendo parte de la comunidad a través del flujo de operaciones y eventos.

"Estoy realmente entusiasmado con la calidad de las empresas emergentes de todos nuestros programas. Ya hemos sido testigos de algunos compromisos iniciales de nuestros socios corporativos y hay eventos de financiación en camino. A juzgar por los primeros días, probablemente este sea el mejor grupo hasta la fecha", comentó Ivan Zgomba, socio de Plug and Play Ventures.

Estas 156 empresas emergentes se graduarán en la Cumbre de Verano de Plug and Play que tendrá lugar del 12 al 14 de junio. Las entradas para la Cumbre son limitadas, regístrese hoy en: bit.ly/summersummit18

Acerca de Plug and Play

Plug and Play es una plataforma de innovación global. Con sede en Silicon Valley, hemos creado programas de aceleración, servicios de innovación corporativa y nuestro propio fondo de capital riesgo para hacer que el progreso tecnológico avance más rápido que nunca. Desde sus inicios en 2006, nuestros programas se han extendido por todo el mundo para incluir la presencia de 21 localizaciones a nivel global y ofrecer a las empresas emergentes los recursos necesarios para triunfar en Silicon Valley y fuera. Las empresas de nuestra comunidad han recaudado más de 7000 millones de dólares en financiación, con salidas de cartera tan exitosas como Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound y Zoosk. Para obtener más información, visite www.plugandplaytechcenter.com

Contacto de Medios

Allison Romero

allison@pnptc.com

(408) 524-1457

SOURCE Plug and Play

Related Links

http://www.plugandplaytechcenter.com

http://plugandplaytechcenter.com