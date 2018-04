Plug and Play admet 156 start-ups au sein de ses programmes

« Le but de Plug and Play est de soutenir l'innovation et donner aux start-ups l'opportunité d'unir leurs forces avec les plus gros acteurs de leur secteur », a dit Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play. « Nous sommes enthousiastes d'accueillir les nouvelles start-ups dans l'écosystème Plug and Play. »

Les start-ups sélectionnées seront engagées dans un programme de trois mois centré sur le développement commercial. Les sociétés auront l'opportunité de sécuriser des pilotes, des preuves de concept (POC) et des investissements auprès du vaste réseau de 220 entreprises partenaires de Plug and Play. Plug and Play ne considère pas les capitaux propres comme un prérequis pour rejoindre le programme. Une fois promues, ces start-ups rejoindront l'écosystème mondial de Plug and Play et continueront à faire partie de la communauté au travers d'événements et de leur flux d'affaires.

« Je ne pourrais pas être plus heureux de la qualité des start-ups qui prennent part à nos programmes. Nous avons déjà constaté des engagements de la part de nos entreprises partenaires être établis assez tôt et des appels de fonds être lancés. À en juger d'après les premiers jours, il s'agira certainement du meilleur groupe que nous ayons vu », a confié Ivan Zgomba, partenaire chez Plug and Play Ventures.

Ces 156 start-ups seront promues au cours du sommet d'été de Plug and Play du 12 au 14 juin. Les billets pour le sommet sont limités, inscrivez-vous aujourd'hui : bit.ly/summersummit18

Plug and Play est une plateforme mondiale consacrée à l'innovation. Notre siège est établi dans la Silicon Valley et nous avons bâti des programmes d'accélération, des services d'innovation d'entreprise ainsi qu'un capital-risque interne afin de rendre la poursuite des progrès technologiques plus rapide que par le passé. Depuis leur lancement en 2006, nos programmes se sont développés à l'échelle mondiale pour atteindre une représentation dans 21 sites de par le monde afin de donner aux start-ups les ressources nécessaires à leur succès dans la Silicon Valley et au-delà. Les sociétés qui font partie de notre communauté ont collecté plus de 7 milliards de dollars de financement avec des retraits ou sorties de portefeuille à succès avec des partenaires comme Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound et Zoosk. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.plugandplaytechcenter.com

