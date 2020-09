Plug and Play sélectionne 147 start-ups pour les lots d'hiver

SUNNYVALE, Californie, le 18 septembre, 2020 /PRNewswire/ -- Plug and Play a annoncé aujourd'hui la sélection de 147 nouvelles start-ups dans ses lots d'hiver 2020. Les start-ups ont été sélectionnées pour participer à l'un des programmes suivants qui se dérouleront jusqu'en novembre 2020 : Énergie, Fintech, Santé, Insurtech , Internet des Objets, Mobilité, Immobilier et construction et Voyages et hôtellerie-restauration. Sur les 147 start-ups, 56 d'entre elles sont basées à l'étranger et représentent 15 pays différents. Visitez le site Internet de Plug and Play pour voir la liste complète des start-ups.

« Nous sommes ravis de lancer notre programme d'hiver et de voir les liens que ces start-ups établissent », a déclaré Saeed Amidi, fondateur et président-directeur général de Plug and Play. « Ces entreprises ont montré leur potentiel dans leur secteur et ont prouvé qu'elles étaient prêtes à relever les défis qui lui sont associés. Elles apporteront une valeur et des idées nouvelles à notre réseau existant de partenaires et de leaders de différents secteurs ».

Compte tenu des contraintes durables liées à la COVID-19, Plug and Play continuera à fonctionner sur une base virtuelle. Néanmoins, les start-ups sélectionnées auront toujours accès au réseau mondial de capital-risqueurs, d'entreprises partenaires et d'anciens élèves de Plug and Play. Cela permettra aux start-ups de se développer, de se connecter et de s'engager avec certains des plus grands leaders de leur secteur. Le programme comprendra des sessions privées en tête-à-tête avec des partenaires, du mentorat et l'accès à des événements en ligne exclusifs organisés par Plug and Play.

Une cérémonie virtuelle de remise de diplômes débutera du 16 au 19 novembre à l'occasion du Sommet d'hiver de Plug and Play.

Plug and Play est une plateforme d'innovation mondiale. Depuis la Silicon Valley où se trouve notre siège, nous avons mis en place des programmes d'accélération, des services d'innovation pour les entreprises et un centre de capital-risque interne pour faire progresser les avancées technologiques plus vite que jamais. Depuis leur création en 2006, nos programmes se sont étendus à l'échelle mondiale et sont présents dans plus de 30 endroits du globe, donnant aux start-ups les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Avec plus de 30 000 start-ups et 400 entreprises partenaires officielles, nous avons créé le meilleur écosystème de start-ups dans de nombreux secteurs. Les entreprises de notre communauté ont recueilli plus de 9 milliards de dollars de financement, avec des sorties de portefeuille réussies, notamment Danger, Dropbox, Lending Club et PayPal. Pour plus d'informations, consultez https://www.plugandplaytechcenter.com/

