Plug and Play selecciona 147 startups para los lotes de invierno

SUNNYVALE, California, 17 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Plug and Play anunció hoy la selección de 147 nuevas startups en su lote de invierno 2020. Las startups fueron seleccionadas para unirse a uno de los siguientes programas que se pondrán en marcha en noviembre de 2020: Energía, Fintech , Salud , Insurtech, Internet de las Cosas, Movilidad, Inmobiliaria y construcción y Viajes y hospedaje. De las 147 startups, 56 tienen sede internacional, representando a 15 países diferentes entre ellas. Si desea conocer más visite la página web de Plug and Play y consulte la lista completa de startups.

"Estamos ilusionados al comenzar con nuestro currículo de invierno y ver las conexiones que han creado estas startups", indicó Saeed Amidi, fundador y consejero delegado de Plug and Play. "Estas compañías han demostrado potencial en la industria, además de mostrar que están preparadas para hacer frente a los retos relacionados con ellas. Proporcionan un nuevo valor e ideas para nuestra red existente de socios y líderes industriales".

Con las últimas restricciones acerca de la COVID-19, Plug and Play seguirá funcionando de forma virtual. Así, las startups seleccionadas dispondrán de acceso completo a la red mundial de capitalistas de riesgo, socios empresariales y alumnos de Plug and Play. Esto va a permitir a las startups crecer, conectarse y dirigirse a algunos de los líderes de la industria más importantes. El currículo incluirá sesiones privadas de uno en uno con socios, mentores y acceso a los eventos online exclusivos hospedados por medio de Plug and Play.

La graduación virtual de este lote de startups empezará del 16 al 19 de noviembre por medio de la Plug and Play's Winter Summit.

Plug and Play es una plataforma global de innovación. Con sede central en Sillicon Valley, hemos creado programas aceleradores, servicios de innovación corporativos y VC internos para que el progreso en adelantos tecnológicos sea más rápido que nunca. Desde sus comienzos en 2006, nuestros programas se han expandido a nivel mundial hasta tener presencia en 30 ubicaciones a nivel global, proporciona a las startups los recursos necesarios para tener éxito en Silicon Valley y más allá. Con más de 30.000 startups y más de 300 socios empresariales oficiales, hemos creado el ecosistema de startup definitivo en muchas industrias. Las empresas de nuestra comunidad han conseguido más de 9.000 millones de dólares en financiación, con una exitosa cartera que incluye Danger, Dropbox, Lending Club y PayPal. Para más información, visite https://www.plugandplaytechcenter.com/

