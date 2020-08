Plume® et Technicolor Connected Home s'associent pour offrir aux abonnés haut débit des expériences numériques évoluées à domicile

— La solide combinaison d'OpenSync™, pré-intégré aux toutes dernières plateformes CPE ouvertes Wi-Fi 6, et d'un bouquet de services de maison intelligente hautement personnalisés permet aux fournisseurs de services haut débit d'enrichir leur offre aux abonnés, de contrecarrer l'indifférenciation et de se faire concurrence au-delà de la vitesse et des prix —

PALO ALTO, Californie et PARIS, 26 août 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le pionnier des services de la maison intelligente Plume et la division Connected Home de Technicolor (Euronext Paris : TCH ;OTCQX : TCLRY) ont annoncé une collaboration visant à rapidement accroître la disponibilité de services évolués de maison intelligente pour les fournisseurs haut débit et leurs abonnés.

Ce partenariat permettra à Technicolor Connected Home d'enrichir son portefeuille d'équipement destiné aux abonnés (CPE) haut débit avec la plateforme révolutionnaire de gestion de l'expérience client (CEM) de Plume, laquelle allie des services client front-end hautement personnalisés, et des outils intelligents d'appui back-end fondés sur les données. Dans le même temps, Plume bénéficiera d'une présence accrue sur le marché en accédant à de nouvelles plateformes CPE ouvertes à haut débit offertes par Technicolor Connected Home.

Au cœur de ce partenariat se trouvent la pré-intégration et la prise en charge d'OpenSync — le cadre libre affichant la croissance la plus rapide pour la maison intelligente — sur la base de nouveaux CPE ouverts fondés sur Wi-Fi 6 de Technicolor Connected Home, y compris des passerelles câble, xDSL et xPON, et des points d'accès Wi-Fi. Aujourd'hui, OpenSync prend en charge près d'un milliard de terminaux connectés sur environ 19 millions de sites à travers le monde, et propose un cadre silicon-to-cloud ouvert permettant le déploiement rapide et la gestion de services de maison numérique à partir du cloud.

Avec la plateforme CEM cloud de Plume massivement évolutive et fondée sur l'IA, tant les fournisseurs de services que les consommateurs pourront accéder à HomePass® de Plume, le bouquet de services de maison intelligente le plus abouti, conférant aux consommateurs une maîtrise et une fiabilité inédites pour leur expérience haut débit. Parmi les nombreuses fonctionnalités, HomePass offre un Adaptive WiFi™ impeccable pour toute la maison, une solide cybersécurité IA, des commandes évoluées d'accès et de contrôle parental, une détection irréprochable des mouvements et une meilleure personnalisation, le tout via la très cotée appli Plume.

« Ce nouveau partenariat révolutionnera l'expérience des abonnés pour chaque plateforme de diffusion haut débit, qu'il s'agisse de câble, de DSL ou de fibre, et consolidera encore davantage la position de leader de Technicolor sur l'espace CPE haut débit », explique Girish Naganathan, directeur de la technologie chez Technicolor Connected Home. « Cela est essentiel dans la mesure où la relation entre les opérateurs et les abonnés devient de plus en plus importante. Les consommateurs comptent sur des fournisseurs de services réseau pour les aider à gérer la complexité croissante de leurs environnements de maison connectée. »

Les fournisseurs de services réseau qui déploient le matériel de Technicolor Connected Home auront également accès à Haystack™ — le progiciel intelligent de Plume d'outils back-end d'exploitation et d'assistance, et à des tableaux de bord de données. Haystack permet aux équipes de service à la clientèle d'avoir une image intégrale du réseau domestique d'un abonné, ce qui leur permet de détecter et de résoudre les problèmes de manière proactive et de manière préventive, ce qui permet à son tour de réduire sensiblement le nombre des demandes d'assistance, les tournées en camion et, en définitive, le taux de désabonnement.

Technicolor et Plume commercialiseront ensemble leur offre combinée via le HERO Partner Program de Technicolor Connected Home, une initiative de partenariat stratégique visant à accélérer la mise en place de nouvelles solutions innovantes pour la communauté des fournisseurs de services.

« Aujourd'hui, les expériences personnalisées sont essentielles pour répondre à l'évolution des besoins du consommateur moderne », explique Sri Nathan, cofondateur et vice-président de la prospection commerciale chez Plume. « Dès lors que les vitesses et les flux ne sont plus un différentiateur critique, les fournisseurs de services les plus progressistes donnent la priorité à des expériences sur mesure et à un ensemble toujours plus vaste de nouveaux services innovants pour ravir et conserver leurs abonnés. Le partenariat Plume-Technicolor Connected Home doit permettre à des fournisseurs de services de premier plan de faire précisément cela, rapidement, de manière fiable et à l'échelle. »

À propos de Plume®

Plume a créé la première plateforme de gestion de l'expérience du consommateur (CEM) au monde s'appuyant sur OpenSync™. En tant que seule solution ouverte et indépendante par rapport au matériel utilisé, Plume permet l'assemblage et la fourniture de nouveaux services de maison intelligente rapidement et à une échelle massive. Le bouquet de services de maison intelligente Plume HomePass®, qui comprend Plume Adaptive WiFi™, AI Security™, des commandes d'accès sécurisé, des commandes évoluées de contrôle parental et Plume Motion™, est géré par le Plume Cloud, un contrôleur cloud fondé sur les données et l'IA qui exploite actuellement le plus grand réseau défini par logiciel au monde. Plume exploite OpenSync, un cadre libre qui est pré-intégré avec de grands kits de développement logiciel silicium et plateforme pour une coordination par le Plume Cloud.

Plume, Powered by Plume, Plume Adaptive WiFi, AI Security, SuperPod, Haystack, HomePass, Plume Motion, OpenSync et Signal sont des marques ou des marques déposées de Plume Design, Inc.

À propos de Technicolor Connected Home

TOMORROW'S CONNECTED HOME. TODAY

Technicolor s'associe aux plus grands fournisseurs de services dans le monde pour les aider à adopter les technologies complexes qui sont nécessaires pour offrir une connectivité sans heurts et des expériences de divertissement de tout premier plan. Nos solutions à large bande permettent des débits rapides, la meilleure couverture existante et une intégration des logiciels les plus innovants pour proposer des services gigabits multi-utilisateurs partout dans la maison. Nos plateformes vidéo permettent des interfaces utilisateur dynamiques et de marque, des applications populaires, des fonctionnalités uniques et une analytique de données garantissant les délais de mise sur le marché les plus courts. Avec l'innovation ouverte au cœur de tout ce que nous mettons au point, nous favorisons des partenariats avec un écosystème prospère d'entreprises innovantes permettant à nos clients de proposer à leurs abonnés une quantité toujours plus grande de services à valeur ajoutée.

