Plume® und Technicolor Connected Home gehen Partnerschaft ein, um Breitband-Abonnenten modernste, digitale In-Home-Erlebnisse zu liefern

– Leistungsfähige Kombination von OpenSync™ (vorab integriert mit den neuesten, offenen WLAN-6-CPE-Plattformen) und ein Paket umfassend personalisierter Smart Home Services versetzen Breitband-Dienstanbieter in die Lage, das Angebot für Abonnenten auszubauen, der Vereinheitlichung entgegenzuwirken und über Geschwindigkeit und Preis hinaus zu konkurrieren –

PALO ALTO, Kalifornien und PARIS, 26. August 2020 /PRNewswire/ -- Plume, Vorreiter im Bereich Smart Home Services und der Bereich Connected Home von Technicolor (Euronext Paris: TCH;OTCQX: TCLRY), haben heute eine Zusammenarbeit bekannt gegeben, in deren Rahmen die Verfügbarkeit von Smart Home Services für Breitbandanbieter und deren Abonnenten schnell ausgebaut werden soll.

Die Partnerschaft versetzt Technicolor Connected Home in die Lage, sein Breitbandportfolio im Bereich Customer Premises Equipment (CPE) mit der revolutionären Plattform für Consumer Experience Management (CEM) von Plume zu ergänzen, die höchst individualisierte Front-End-Verbraucherdienste mit intelligenten Back-End-Supporttools auf Grundlage von Daten vereint. Plume seinerseits wird die Vorzüge größerer Reichweite auf dem Markt genießen, da es Zugriff auf die neuen, offenen Breitband-CPE-Plattformen erhält, die Technicolor Connected Home anbietet.

Ein zentrales Element der Partnerschaft sind Vorab-Integration und Unterstützung von OpenSync – dem am schnellsten wachsenden Open-Source-Framework für das intelligente Haus – auf vorhandenen und neuen WLAN-6-basierten, offenen CPEs von Technicolor Connected Home, darunter Kabel-, xDSL- und xPON-Gateways, sowie WLAN-Zugriffspunkten. Nahezu eine Milliarde vernetzte Geräte an ca. 19 Millionen Standorten weltweit laufen heute mit OpenSync, das ein offenes Silizium-to-Cloud-Framework bietet, welches die schnelle Bereitstellung und Verwaltung digitaler Dienste für das Heim über die Cloud ermöglicht.

Zusammen mit der massiv skalierbaren Cloud-CEM-Plattform von Plume, die KI nutzt, erhalten Dienstanbieter und Verbraucher Zugriff auf das HomePass®-Paket von Plume, das modernste Paket der Smart Home Services, das Verbrauchern einzigartige Kontrolle über und Zuverlässigkeit ihrer Breitband-Erfahrungen bringt. Unter vielen anderen Funktionen ermöglicht HomePass robuste, fehlerlose Cybersicherheit mit KI für das gesamte Heim mit Adaptive WiFi™, modernste Zugriffssteuerung und Kindersicherung, Bewegungserkennung für das sichere Gefühl und mehr Personalisierung. Dies alles wird über die geschätzte Plume-App bereitgestellt.

„Diese neue Partnerschaft wird das Umfeld der Abonnenten auf allen Plattformen der Bereitstellung von Breitband revolutionieren – sei es Kabel, DSL oder Glasfaser – und wird die Position von Technicolor als Nr. 1 im Bereich Breitband-CPE zementieren", sagte Girish Naganathan, CTO bei Technicolor Connected Home. „Dies ist entscheidend, da die Beziehung zwischen Betreibern und Abonnenten an Wichtigkeit gewinnt. Die Verbraucher zählen auf die Unterstützung der Netzanbieter, um die wachsende Komplexität ihrer vernetzten Umgebung zuhause zu verwalten."

Netzanbieter, welche die Hardware von Technicolor Connected Home einsetzen, haben zudem Zugriff auf Haystack™, das intelligente Paket von Back-end-Betriebs- und -Supporttools sowie Daten-Dashboards. Haystack versetzt Kundendienstteams in die Lage, sich eine umfassende Übersicht des heimischen Netzwerks eines Abonnenten zu verschaffen. So können aktiv und im Voraus Probleme gefunden und behoben werden. Dies kann Anrufe beim Kundendienst, Außeneinsätze und letztlich Durchsatz von Abonnenten stark reduzieren .

Technicolor und Plume werden ihr gemeinsames Angebot zusammen über das HERO Partner Program von Technicolor Connected Home vermarkten, eine strategische Partnerinitiative mit dem Ziel, die Einführung innovativer Lösungen in der Community der Dienstanbieter zu beschleunigen.

„Personalisierte Erfahrungen stehen heute im Zentrum, wenn es darum geht, den sich entwickelnden Bedarf des modernen Kunden zu decken", sagte Sri Nathan, Mitbegründer und Vizepräsident für Business Development von Plume. „Die Geschwindigkeit macht im Bereich Breitband nicht mehr den wesentlichen Unterschied aus. Die fortschrittlichsten Dienstanbieter setzen die Priorität auf maßgeschneiderte Erfahrungen und den stetigen Ausbau innovativer Dienste, welche die Abonnenten erfreuen und binden. Die Partnerschaft von Plume mit Technicolor Connected Home zielt darauf ab, solche führende Dienstanbieter genau dazu in die Lage zu versetzen: schnell, zuverlässig und im passenden Maßstab."

Informationen zu Plume®:

Plume hat die weltweit erste Plattform für das Consumer Experience Management (CEM) geschaffen. Die Plattform nutzt OpenSync™. Plume ist die einzige offene und hardware-unabhängige Lösung und bietet die Zusammenstellung und Bereitstellung neuer Smart Home Services schnell und mit hohen Volumina. Im Paket der Smart Home Services unter dem Namen HomePass® von Plume befinden sich Plume Adaptive WiFi™, AI Security™, sichere Zugriffskontrollen, erweiterte Kindersicherung und Plume Motion™. Es wird über die Plume Cloud verwaltet, eine Cloud-Steuerung, die Daten und KI nutzt und derzeit das weltweit größte software-definierte Netzwerk der Welt betreibt. Plume verwendet OpenSync, ein Open-Source-Framework, in dem führende Software Development Kits (SDK) (Chip und Plattform) zur Koordinierung durch die Plume Cloud vorab integriert sind.

Besuchen Sie www.plume.com und www.opensync.io

Folgen Sie Plume auf LinkedIn und Twitter

Plume, Powered by Plume, Plume Adaptive WiFi, AI Security, SuperPod, Haystack, HomePass, Plume Motion, OpenSync und Signal sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Plume Design Inc.

Informationen zu Technicolor Connected Home:

TOMORROW'S CONNECTED HOME. TODAY

Technicolor arbeitet mit den weltweit führenden Dienstanbietern zusammen, damit sie die komplexe Technologie beherrschen, die nahtlose Konnektivität und Premium-Entertainment ermöglicht. Unsere Breitbandprodukte ermöglichen die höchsten Geschwindigkeiten sowie die beste Abdeckung ihrer Klasse und integrieren die innovativste Software, um im gesamten Haus Gigabit-Dienste für mehrere Nutzer bereitzustellen. Unsere Videoplattformen ermöglichen dynamische Marken-Benutzerschnittstellen, beliebte Anwendungen sowie einzigartige Funktionen und Datenanalysen und sorgen gleichzeitig für die kürzeste Zeit bis zur Vermarktung. Im Zentrum von allem, was wir entwickeln, steht offene Innovation. Wir pflegen Partnerschaften in einem blühenden Ökosystem innovativer Firmen, was unsere Kunden in die Lage versetzt, ihren Abonnenten eine stetig wachsende Zahl wertschöpfender Dienste anzubieten.

Besuchen Sie: www.technicolor.com/distribute/home-experience

Folgen Sie Technicolor Connected Home auf LinkedIn und Twitter

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1243608/Plume_Technicolor_Partner_Logo.jpg

Related Links

http://www.plume.com



SOURCE Plume