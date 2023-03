Plus de 100 biopharmacies renforcent leur engagement avec Veeva CRM Events Management

Cette plateforme intégrée favorise les interactions conformes dans le cadre d'événements mondiaux virtuels, en personne et hybrides

BARCELONE, Espagne, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que plus de 100 entreprises du secteur des sciences de la vie utilisent Veeva CRM Events Management pour organiser et tenir des événements en personne, virtuels et hybrides dans le monde entier. Prenant en charge plus d'un million d'événements médicaux et commerciaux à ce jour, la plateforme Events Management aide les équipes à mener des actions de formation des professionnels de santé et des leaders d'opinion plus importantes, ainsi que des interactions entre pairs sur l'ensemble des canaux.

« Notre stratégie d'événements mondiaux est axée sur la rencontre des professionnels de santé et des leaders scientifiques sur le terrain, ce qui nécessite une approche flexible, virtuelle et en personne, a déclaré Dave Yates, directeur mondial des produits chez GSK. En bénéficiant d'une vision complète de la manière dont les experts s'engagent, Veeva CRM Events Management nous aide à nous adapter aux préférences d'apprentissage afin de proposer des expériences omnicanales pertinentes qui favorisent de meilleurs résultats pour les patients. »

« Avec la croissance rapide de notre entreprise et de notre portefeuille au cours des dernières années, nous avions besoin de nous tourner vers une seule application et une seule équipe de support pour la préparation et la mise en œuvre des programmes promotionnels, a indiqué Stephanie Fitch, directrice senior du marketing et des opérations sur le terrain chez Jazz Pharmaceuticals. Veeva CRM Events Management est un système conforme et facile à utiliser qui permet à nos équipes sur le terrain de se consacrer au soutien de leurs clients plutôt qu'à la logistique des programmes. »

« La préparation d'événements comprend une variété de formats qui s'adaptent aux nouvelles façons dont les clients choisissent d'interagir, a ajouté Peter Kimble, directeur de la gestion de la relation client chez Kyowa Kirin International. Comme nous nous sommes adaptés à des styles d'événements flexibles, nous comptons sur Veeva CRM Events Management pour assurer la conformité et fournir une visibilité complète de bout en bout, créant ainsi des expériences plus pertinentes et plus réfléchies. »

La plateforme Events Management est entièrement intégrée à la suite Veeva CRM pour procurer une visibilité à 360 degrés des clients et des points de contact numériques. Les entreprises peuvent proposer des engagements intercanaux mieux coordonnés et plus cohérents qui correspondent aux initiatives de vente sur le terrain et suppriment les frontières entre les ventes, les services médicaux et le marketing. La solution dispose d'un moteur de règles opérationnelles qui répond aux diverses directives réglementaires grâce à des ensembles de règles qui vérifient les informations relatives aux événements en temps réel. Intégrée à Veeva CRM Approved Email et à d'autres fonctionnalités d'authentification numérique, les équipes peuvent suivre en toute fluidité les communications relatives aux événements et les rapports sur les participants afin d'assurer la conformité.

« Les équipes commerciales, médicales et marketing ont rapidement évolué pour s'adapter aux différents formats d'événements et aux besoins changeants des professionnels de santé et des leaders d'opinion, a ajouté Andy Fuchs, vice-président de la stratégie commerciale chez Veeva. Puisque les événements sont une composante essentielle de l'engagement global qui permet de renforcer les relations avec les professionnels de santé, les entreprises adoptent de nouvelles méthodes pour les rendre plus pertinents grâce à Veeva CRM Events Management. »

