Plus de 3 000 réunions d'affaires marquent le début de BTM 2024

Plus de 40 % des entreprises nationales participantes sont originaires de régions situées en dehors de la grande région métropolitaine (GAM), et 68 % d'entre elles sont des PME.

Le Costa Rica Trade & Investment Summit 2025, le nouvel événement commercial du pays, a été lancé sur le site BTM.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Ce matin, la 26e édition de la Buyers Trade Mission (BTM), l'événement de mise en relation d'affaires le plus important d'Amérique centrale, organisé par l'Agence de promotion du commerce extérieur du Costa Rica (PROCOMER), a débuté. Plus de 500 exportateurs nationaux et 300 acheteurs internationaux devraient organiser plus de 3 000 réunions d'affaires les 11 et 12 septembre au Costa Rica Convention Center.

DSC00447BTMVF

BTM 2024, organisé par l'Agence costaricienne de promotion du commerce extérieur (PROCOMER), vise à générer des affaires et à forger des alliances stratégiques en facilitant les connexions entre les entreprises locales de secteurs tels que l'agriculture, l'alimentation, l'industrie et les services avec des acheteurs de plus de 40 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie, la Grèce, la Chine, le Chili, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, parmi d'autres.

Manuel Tovar, président du conseil d'administration de PROCOMER et ministre du commerce extérieur, a déclaré : "Le Costa Rica est un pays ouvert au commerce, qui génère des opportunités grâce à des accords commerciaux qui nous donnent actuellement accès aux deux tiers du PIB mondial. Ces instruments, ainsi que des événements comme le BTM, créent plus d'activités, d'emplois et de développement pour le pays".

Laura López, PDG de PROCOMER, a ajouté : "BTM 2024 est un exemple clair de la façon dont la durabilité façonne les affaires et renforce nos exportations. L'objectif de PROCOMER avec ces événements est de mettre en relation nos exportateurs avec des acheteurs internationaux, de générer des affaires et d'étendre l'impact positif de nos exportations à travers le pays, en favorisant le bien-être qui stimule également la croissance des PME et des communautés en dehors de la Grande Région Métropolitaine".

Parmi les entreprises nationales participant à l'événement, plus de 40 % proviennent de régions situées en dehors de la grande région métropolitaine (GAM) et 68 % sont des petites et moyennes entreprises (PME), ce qui souligne l'importance accordée par le pays à la croissance des PME en tant que moteur économique.

En outre, dans le cadre du BTM, des conférences spécialisées et des visites sur le terrain, connues sous le nom de "missions inversées", seront organisées dans des secteurs tels que l'agriculture, la fabrication de pointe et les industries créatives, où les acheteurs internationaux auront l'occasion de voir de leurs propres yeux les capacités et les offres d'exportation du pays.

"Nous nous réinventons" : Sommet du commerce et de l'investissement du Costa Rica 2025

Lors de sa présentation à BTM 2024, Laura López a lancé la nouvelle plateforme qui remplacera la Buyers Trade Mission et révolutionnera la façon dont les affaires sont menées : Costa Rica Trade & Investment Summit 2025, qui intègre la promotion des exportations et des investissements directs étrangers (IDE) en un seul événement.

"PROCOMER se réinvente, innove et s'adapte aux besoins mondiaux et aux besoins de nos secteurs d'exportation et d'investissement. C'est pour cette raison, et toujours dans le but de positionner le Costa Rica comme un partenaire commercial de premier plan, que nous avons décidé de fusionner la promotion des exportations et des IDE en un seul événement, transformant ainsi le pays en un centre d'affaires mondial", a ajouté M. López.

Selon le PDG de PROCOMER, le Costa Rica Trade & Investment Summit 2025 aura lieu en septembre 2025 et réunira plus de 400 investisseurs et acheteurs de 45 pays, 1 000 exportateurs, multinationales et fournisseurs, dans le cadre de plus de 3 200 réunions d'affaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2503312/DSC00447BTMVF.jpg