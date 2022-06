Plus de la moitié des salariés britanniques placent le coût de la vie en tête des facteurs d'ajustement salarial

Une nouvelle enquête commandée par Lattice révèle le point de vue des employés sur les politiques et processus de rémunération, les préjugés en matière de décisions salariales, la transparence, etc.

LONDRES, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Les dirigeants des ressources humaines au Royaume-Uni devront faire face à une année difficile pour gérer les cycles de rémunération des employés dans un contexte de hausse de l'inflation et de volatilité du marché. Une nouvelle étude montre que plus de la moitié (53 %) d'entre eux s'attendent à ce que le coût de la vie soit un facteur clé dans leurs révisions de rémunération.

« Une convergence de facteurs - notamment la rotation de personnel accrue, la hausse de l'inflation, la volatilité des marchés et la crise actuelle du coût de la vie - exerce une pression accrue sur les cycles de rémunération », a déclaré Dave Carhart, vice-président de Lattice Advisory Services. « Ce rapport révèle comment les perceptions des employés en matière de rémunération évoluent dans le contexte de tous ces bouleversements - et fournit des informations importantes pour les dirigeants qui devront trouver un équilibre entre les attentes des employés et les besoins en constante évolution de leur entreprise. »

Ces informations proviennent d'une étude menée par Lattice, la plateforme de gestion des ressources humaines qui permet aux dirigeants d'entreprise de développer des équipes engagées et hautement performantes et d'inspirer des cultures gagnantes.

Avec l'augmentation du coût de la vie, les travailleurs attendent des employeurs qu'ils fassent de même. Plus de la moitié (53 %) ont déclaré que le coût de la vie devrait être l'un des facteurs les plus importants à prendre en compte dans le cadre d'une révision de la rémunération, mais seuls 26 % des employés ont déclaré que le coût de la vie était actuellement pris en compte dans le processus de révision de la rémunération de leur entreprise.

Les augmentations annuelles ne satisferont pas tous les employés, et ceux-ci souhaitent des augmentations spécifiques pour se sentir valorisés. Près de 30 % des salariés ont déclaré qu'ils souhaitaient être évalués en vue d'une augmentation de leur rémunération tous les 3 à 6 mois ; dans l'hypothèse de bonnes performances, 47 % des salariés britanniques auraient besoin d'une augmentation de salaire d'au moins 4 à 5 % pour avoir le sentiment que leur travail est apprécié à sa juste valeur.

Les employés constatent des préjugés en matière de décisions de rémunération et un manque d'action pour y remédier. Plus de la moitié (51 %) des salariés reconnaissent qu'il existe des préjugés liés au sexe, à l'âge, à la race ou à d'autres facteurs dans la manière dont les entreprises procèdent à l'évaluation des performances et de la rémunération. Seuls 30 % ont déclaré que leur entreprise tirait parti de la technologie pour mesurer et combler les écarts d'équité salariale.

À propos de l'étude :

Cette étude a été menée par Censuswide pour le compte de Lattice, auprès de plus de 1 000 employés et travailleurs indépendants basés au Royaume-Uni (à l'exclusion des traders indépendants) dans des moyennes et grandes entreprises en février 2022. Censuswide respecte et emploie des membres de la Market Research Society qui est basée sur les principes ESOMAR.

À propos de Lattice :

Lattice est la plateforme de succès des ressources humaines qui réunit l'ensemble des outils, des flux de travail et des données pour aider les dirigeants des organisations à développer des employés engagés et très performants et des cultures gagnantes. En combinant la gestion continue des performances avec la définition d'objectifs, l'engagement des employés, la gestion de la rémunération, le développement de carrière et l'analyse des ressources humaines dans une seule et même solution unifiée, Lattice aide les équipes de gestion des RH, du personnel et des opérations à développer des informations qui permettent de créer des cultures enviables et d'obtenir des résultats commerciaux significatifs. Classée dans la liste Inc. 500 Fastest-Growing Private Companies deux années de suite et certifiée « Great Place to Work » par 99 % de ses employés, Lattice compte plus de 4 250 clients dans le monde, dont Slack, Monzo, Tide, Asana et Reddit. Pour en savoir plus sur Lattice, consultez : www.lattice.com.

