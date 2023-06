Plusieurs produits de Jackery reçoivent une vérification de l'empreinte carbone auprès de TÜV SÜD

FREMONT, Californie, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , leader mondial de l'énergie portable innovante et des solutions d'énergie durable en plein air, a récemment reçu une vérification de l'empreinte carbone auprès de TÜV SÜD, un organisme de certification tiers internationalement reconnu, pour deux produits de panneaux solaires et sept produits d'énergie portable, une première dans l'industrie des générateurs solaires. La délivrance de cette certification indique que les résultats de l'empreinte carbone des produits de Jackery ont été déclarés et ont atteint la norme internationale ISO 14067:2018, et que ses attributs écologiques et de protection de l'environnement ont continuellement amélioré les avantages concurrentiels sur le marché mondial.

La mise en place continue de politiques de divulgation de l'empreinte carbone sur différents marchés mondiaux entraîne une attention croissante aux sources d'énergie renouvelables dans différents secteurs. La transformation et l'amélioration des produits d'alimentation portables et leur engagement plus poussé en faveur du développement durable sont devenus plus importants. En tant que leader mondial de l'industrie de l'alimentation portable, Jackery répond mieux à la nouvelle demande d'alimentation pour les usages extérieurs et domestiques de la part des consommateurs nationaux et étrangers. En collaboration avec TÜV SÜD, Jackery a procédé à la vérification de l'empreinte carbone de ses panneaux solaires et de ses produits d'alimentation portables.

Jackery avait déjà établi une relation avec TÜV SÜD. En août de l'année dernière, TÜV SÜD a certifié le premier produit photovoltaïque grand public au monde de Jackery. Dans le cadre de cette coopération, les experts de l'équipe de développement durable de la division des services produits de TÜV SÜD ont vérifié l'empreinte carbone des panneaux solaires Jackery SolarSaga 80 W et 100 W, ainsi que de sept modèles de centrales électriques portables Jackery (500, 708, 1000, 1500, 800 Pro, 1000 Pro, 2000 Pro), en évaluant les émissions de gaz à effet de serre depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à la disposition des produits tout au long de leur cycle de vie. Au final, TÜV SÜD a confirmé que les empreintes carbone des produits susmentionnés étaient conformes aux exigences de la norme internationale ISO 14067:2018 « Gaz à effet de serre - Empreinte carbone des produits - Exigences et lignes directrices pour la quantification » et a délivré la déclaration de vérification de l'empreinte carbone pour les produits Jackery.

Grâce à cette collaboration, Jackery a renforcé efficacement la « compétitivité durable » de ses produits d'alimentation portables sur le marché international. La vérification de TÜV SÜD, qui fait autorité, contribue également à établir les produits Jackery comme une marque d'énergie durable de confiance au niveau mondial, ce qui lui permet de relever les défis et de saisir les opportunités de l'ère de la « neutralité carbone » d'un point de vue d'entreprise internationale.

