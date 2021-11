Poço de prospecção ultraprofunda da Sinopec produzirá 400 mil metros cúbicos diários de gás de xisto

A uma profundidade de mais de 4 mil metros, a conquista representa um progresso significativo na exploração de gás de xisto em grande profundidade na China. Aumentará a capacidade de produção de gás de xisto da Sinopec no sudeste de Sichuan em mais de 2 trilhões de metros cúbicos. A produção diária de gás de xisto testada de 412 mil metros cúbicos pode abastecer combustível a 820 mil residências, com base no consumo diário de meio metro cúbico de gás por uma família de três membros.