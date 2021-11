Le puits de prospection ultraprofonde de Sinopec produira 400 000 mètres cubes de gaz de schiste par jour

À une profondeur de plus de 4 000 mètres, cette réalisation marque des progrès importants dans l'exploration du gaz de schiste ultraprofond en Chine. Il en résultera une augmentation de plus de 2 billions de mètres cubes de la capacité de production de gaz de schiste de Sinopec dans le sud-est du Sichuan. La production quotidienne de gaz de schiste testée de 412 000 mètres cubes peut fournir en carburant 820 000 ménages, si l'on considère une famille de trois personnes consommant chaque jour 0,5 mètre cube de gaz.

À la suite à la percée du gisement de gaz de schiste de Fuling en 2012, Sinopec a étendu son expertise au domaine du gaz de schiste profond. En 2018, Sinopec a découvert et commercialisé le gisement de gaz de schiste de Weirong, situé à une profondeur de 3 800 mètres.

L'exploitation de réservoirs de gaz de schiste profond en milieu marin à des profondeurs de plus de 4 000 mètres requiert des exigences techniques élevées en raison des défis qu'occasionnent les profondeurs extrêmement élevées et les contraintes crustales complexes. En 2019, Sinopec a réalisé une percée en matière de technologie de fracturation pour les puits de gaz de schiste à des profondeurs de plus de 4 000 mètres, avec le puits de haute qualité Dongye Deep 1 avec une production quotidienne de 310 000 mètres cubes.

Pour construire le puits Dongye Deep 2, Sinopec Exploration Company a mis sur pied une équipe de recherche et d'innovation spécialisée en gaz de schiste profond. Cette équipe devait réaliser des analyses techniques et, notamment évaluer des cibles et mettre au point une technologie de fracturation volumétrique du gaz de schiste profond afin d'atteindre un taux de forage de gaz de schiste de haute qualité de 100 %. Afin de réduire les coûts, les équipements, outils et matériaux de Sinopec ont tous été fabriqués en Chine.

Sinopec prévoit ensuite de consacrer davantage d'efforts à l'augmentation de l'exploration pétrolière et gazière en exploitant des ressources non traditionnelles comme le pétrole et le gaz de schiste, tout en mettant l'accent sur l'accroissement des réserves et la production de pétrole classique.

L'entreprise excelle dans la fabrication de techniques de fracturation du gaz de schiste profond reproductibles dont il est possible de faire la promotion. En creusant à nouvelles profondeurs et en élargissant les réalisations liées à l'exploration et à l'exploitation du gaz de schiste profond, Sinopec s'engage à contribuer davantage à l'augmentation rapide de la production de gaz de schiste en Chine.

