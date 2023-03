Podczas targów ENEX 2023 dzięki najnowszej ofercie produktowej firma SOFAR rozszerza swój udział w kształtowaniu przyszłości Polski w oparciu o zasadę „zerowej emisji netto"

KIELCE, Polska, 14 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma SOFAR, jeden z wiodących światowych dostawców rozwiązań fotowoltaicznych i ESS, przedstawia na targach ENEX najnowsze osiągnięcia w segmentach energii odnawialnej, od budynków mieszkalnych poprzez zastosowania przemysłowo-komercyjne po użytkowe, zamierzając w ten sposób jeszcze bardziej zwiększyć swoje wpływy na polskim rynku energii słonecznej.

SOFAR booth at ENEX 2023

Odkąd SOFAR po raz pierwszy wkroczyła na polski rynek w 2014 roku, stała się jednym z najważniejszych producentów falowników. Dzięki doskonałej wydajności produktów marka została wyróżniona przez EuPD jako czołowa marka falowników fotowoltaicznych w Polsce. Chcąc zapewnić jeszcze lepsze usługi, firma utworzyła miejscowy oddział zatrudniający profesjonalistów odpowiedzialnych za terminową obsługę.

Na początku bieżącego roku przedstawiono nową tożsamość marki. Zgodnie z całkowicie zmodernizowanym wizerunkiem firma przedstawiła na największych w Polsce targach energii odnawialnej nowy 100-125KTL-G4 przeznaczony do zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Falownik łączy w sobie wiodący w branży ultrawysokie natężenie prądu, prostotę instalacji i inteligentną ochronę, umożliwiając osiągnięcie niższego LCOE i wyższych zysków, a jednocześnie jest łatwy w instalacji i bezpieczny w obsłudze.

Jednocześnie coraz większą popularnością wśród polskich klientów cieszą się falowniki hybrydowe oraz magazynowanie energii. SOFAR dostrzega rosnące zainteresowanie rozwiązaniami mającymi na celu inteligentne zarządzanie wyprodukowaną energią. W kontekście zwiększonych wymagań firma wzbogaca swoje produkty magazynowania energii o system przechowywania akumulatorów BTS E5~E20-DS5 oraz falowniki hybrydowe serii HYD 5K~20KTL-3PH.

BTS E5~E20-DS5 charakteryzuje się możliwością składowania piętrowego, co umożliwia bezproblemową instalację i konfigurację. W porównaniu z tradycyjnie montowanymi BESS, wyróżnia się on bardziej elastyczną koncepcją rozbudowy, umożliwiając mieszane wykorzystanie starych i nowych baterii. Każda jednostka akumulatorowa posiada wbudowany moduł komputerowy, który pozwala zmniejszyć straty energii i zapewnić więcej energii użytkowej. Aby dopasować się do BESS, SOFAR wprowadza na rynek również falowniki hybrydowe serii HYD 5K~20KTL-3PH obsługujące różne tryby pracy.

„Polski rynek jest jednym z naszych najważniejszych obszarów w Europie, który w najbliższej przyszłości powinien utrzymać stały wzrost. W oparciu o kompleksową obsługę lokalną i atrakcyjne kanały dystrybucji, SOFAR dąży do tego, aby poprzez najwyższej jakości produkty i bliskie partnerstwo wspierać czystą transformację kraju w kierunku zerowej emisji netto" - powiedziała Lisa Li, dyrektor krajowy SOFAR w Polsce.

SOFAR

SOFAR jest działającym na skalę globalną czołowym dostawcą rozwiązań z zakresu fotowoltaiki i magazynowania energii, który podjął zobowiązanie do bycia liderem cyfrowych rozwiązań energetycznych, w tym falowniki fotowoltaiczne o mocy od 1kW do 255kW, falowniki hybrydowe od 3kW do 20kW, system magazynowania za pomocą akumulatorów, i rozwiązania w zakresie centralnych magazynów energii i inteligentnego zarządzania energią dla zastosowań mieszkaniowych, przemysłowo-komercyjnych i użytkowych. Do 2021 roku SOFAR wszedł do TOP5 globalnych dostawców falowników hybrydowych i założył globalną sieć badawczo-rozwojową z trzema centrami badawczo-rozwojowymi i dwiema bazami produkcyjnymi. W 2022 roku roczna zdolność produkcyjna SOFAR osiągnęła 10 GW dla falowników fotowoltaicznych i magazynujących energię oraz 1GWh dla akumulatorów. Do końca 2022 roku SOFAR wysłał falowniki o mocy ponad 18GW do ponad 100 krajów i regionów na całym świecie.

Więcej informacji na temat SOFAR: https://www.sofarsolar.com/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2030436/222.jpg

SOURCE SOFAR