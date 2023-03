Společnost SOFAR na ENEX 2023 svým nejnovějším portfoliem dále přispívá k polské budoucnosti s čistou nulou

KIELCE, Polsko, 11. března 2023 /PRNewswire/ – Společnost SOFAR, přední světový dodavatel řešení pro fotovoltaiku a ESS, představuje na veletrhu ENEX nejnovější inovace pro různé segmenty obnovitelných zdrojů od rezidenčního přes spotřební až po komunální a usiluje o rozšíření vlivu na polském solárním trhu.

SOFAR booth at ENEX 2023

Od roku 2014, kdy společnost SOFAR vstoupila na polský trh, se tam řadí k nejoblíbenějším výrobcům střídačů. Díky skvělé kvalitě svých výrobků získala společnost SOFAR od organizace EuPD ocenění pro nejlepší značku fotovoltaických střídačů v Polsku. Aby společnost SOFAR mohla poskytovat lepší služby, zřídila místní pobočku s profesionálními pracovníky, kteří zajišťují včasný servis.

Začátkem tohoto roku představila společnost SOFAR novou identitu své značky. V souladu s modernizovanou image své značky přivezla na největší polský veletrh RE nový model 100-125KTL-G4 určený pro aplikace C&I. Tento střídač nabízí špičkový ultravysoký proud, snadnou instalaci a inteligentní ochranu, díky čemuž je schopen dosáhnout nižších nákladů na bázi LCOE a vyšších výnosů při snadné instalaci a bezpečném provozu.

Mezi polskými zákazníky jsou hybridní střídače a skladování energie stále populárnější. Společnost SOFAR zaznamenává rostoucí zájem o řešení zaměřená na inteligentní řízení vyrobené energie. Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům obohacuje svá řešení pro ukládání energie o bateriový systém BTS E5~E20-DS5 a hybridní střídače řady HYD 5K~20KTL-3PH.

BTS E5~E20-DS5 má stohovatelnou konstrukci, která umožňuje bezproblémovou instalaci a konfiguraci. Ve srovnání s tradičními rezidenčními BESS vyniká flexibilnějším rozšířením, protože umožňuje kombinované použití starých a nových baterií. V každé bateriové jednotce je vestavěná jednotka PCU, která dokáže snížit energetické ztráty a poskytnout více využitelné energie. Jako doplněk k BESS uvádí SOFAR na trh také hybridní střídače řady HYD 5K~20KTL-3PH, které podporují různé provozní režimy.

„Polský trh je jedním z našich nejdůležitějších trhů v Evropě, a v blízké budoucnosti by měl trvale růst. Společnost SOFAR chce díky komplexnímu místnímu servisu a atraktivním distribučním kanálům podpořit čistý přechod země k nulové budoucnosti prostřednictvím kvalitních produktů a silného partnerství," uvedla Lisa Li, manažerka společnosti SOFAR pro Polsko.

O společnosti SOFAR

Společnost SOFAR je předním světovým dodavatelem solárních fotovoltaických systémů a řešení pro ukládání energie. Chce být lídrem v oblasti digitálních energetických řešení s komplexním portfoliem, které zahrnuje fotovoltaické střídače od 1 kW do 255 kW, hybridní střídače od 3 kW do 20 kW, bateriové systémy pro ukládání energie, centrální ukládání energie a chytrá řešení pro správu energie pro rezidenční, průmyslové a komunální aplikace. V roce 2021 se společnost SOFAR zařadila mezi hlavní pětici globálních dodavatelů hybridních měničů a vytvořila globální síť výzkumu a vývoje se třemi výzkumnými centry a dvěma výrobními závody. V roce 2022 dosáhla její roční výrobní kapacita 10 GW pro fotovoltaické a akumulační střídače a 1 GWh pro baterie. Do konce roku 2022 dodala společnost SOFAR střídače o více než 18 GW do více než 100 zemí a regionů po celém světě.

Více informací o společnosti SOFAR naleznete na zde: https://www.sofarsolar.com/.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2030436/222.jpg

SOURCE SOFAR