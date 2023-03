SOFAR élargit sa contribution à l'objectif d'un avenir sans émission de la Pologne avec sa toute dernière gamme de produits présentée lors de la ENEX 2023

KIELCE, Pologne, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- SOFAR, premier fournisseur mondial de solutions PV et ESS, présente ses dernières innovations dans les segments de l'énergie renouvelable, du résidentiel, C&I à l'utilitaire chez ENEX, dans le but d'étendre son influence sur le marché solaire polonais.

Depuis son entrée sur le marché polonais en 2014, SOFAR est l'un des fabricants d'onduleurs les plus populaires auprès des clients locaux. Grâce à ses performances exceptionnelles, SOFAR a reçu le prix de meilleure marque d'onduleur solaire en Pologne de la part d'EuPD. Pour optimiser l'expérience, SOFAR a établi une succursale locale avec une équipe de professionnels chargée d'assurer un service rapide.

Plus tôt cette année, SOFAR avait dévoilé sa nouvelle identité de marque. Dans la lignée de son image de marque entièrement rénovée, SOFAR a présenté le nouveau 100-125KTL-G4, conçu pour les applications C&I, lors du plus grand salon polonais consacré aux énergies renouvelables. Cet onduleur utilise un courant très élevé, son installation est simple et sécurisée. Il permet de réduire le coût actualisé de l'énergie et d'obtenir des rendements plus élevés tout en étant facile à installer et sûr à utiliser.

Les onduleurs hybrides et le stockage d'énergie deviennent de plus en plus populaires auprès des clients polonais. SOFAR a constaté un intérêt croissant pour les solutions de gestion intelligente de l'énergie produite. Dans ce contexte de demandes croissantes, SOFAR enrichit ses solutions de stockage avec le système de stockage de batteries BTS E5~E20-DS5 et les onduleurs hybrides HYD 5K~20KTL-3PH.

Le modèle BTS E5~E20-DS5 est empilable, ce qui permet une installation et une configuration sans tracas. Comparé au BESS résidentiel traditionnel, il se distingue par une expansion plus souple pour une utilisation mixte de batteries anciennes et nouvelles. Chaque batterie abrite un PCU intégré qui peut réduire la perte d'énergie et fournir plus d'énergie utilisable. Pour accompagner le modèle BESS, SOFAR a également lancé la série d'onduleurs hybrides HYD 5K~20KTL-3PH, qui prennent en charge différents modes de fonctionnement.

« Le marché polonais est l'un de nos plus importants marchés en Europe. Il devrait conserver une croissance soutenue dans un avenir proche. Grâce à un service local complet et à des canaux de distribution convaincants, SOFAR est déterminé à soutenir la transition écologique du pays vers un avenir à zéro émission de carbone par le biais de produits de qualité et d'un partenariat solide », a déclaré Lisa Li, directrice de SOFAR pour la Pologne.

À propos de SOFAR

SOFAR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions solaires photovoltaïques et de stockage d'énergie. L'entreprise s'engage à être le leader de solutions d'énergie numérique avec un portefeuille complet, comprenant des onduleurs PV de 1 kW à 255 kW, des onduleurs hybrides de 3 kW à 20 kW, un système de stockage de batterie, des solutions de stockage centralisé de l'énergie et de gestion intelligente de l'énergie pour les applications résidentielles, commerciales, industrielles et à grande échelle. En 2021, SOFAR fait partie des cinq principaux fournisseurs mondiaux d'onduleurs hybrides et a mis en place un réseau mondial de R&D avec trois centres de R&D et deux bases de fabrication. En 2022, la capacité de production annuelle de SOFAR a atteint 10 GW pour les onduleurs PV et de stockage et 1 GWh pour les batteries. Fin 2022, SOFAR a livré plus de 18 GW d'onduleurs dans plus de 100 pays et régions du monde.

Pour en savoir plus sur SOFAR, consultez le site : https://www.sofarsolar.com/.

