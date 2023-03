SOFAR zvyšuje svoj podiel na budúcnosti Poľska s nulovými emisiami uhlíka vďaka najnovšiemu portfóliu výrobkov na veľtrhu ENEX 2023

KIELCE, Poľsko, 113. marca 2023 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SOFAR, popredný svetový dodávateľ riešení v oblasti fotovoltiky a systémov skladovania energie, predstavuje na veľtrhu ENEX najnovšie inovácie v segmentoch obnoviteľných zdrojov pre rezidenčné, komerčné, priemyselné a komunálne aplikácie s cieľom ďalej rozšíriť svoj vplyv na poľskom solárnom trhu.

SOFAR booth at ENEX 2023

Od svojho prvého vstupu na poľský trh v roku 2014 je spoločnosť SOFAR jedným z najobľúbenejších výrobcov invertorov pre miestnych zákazníkov. Spoločnosť SOFAR získala od EuPD ocenenie TOP značka fotovoltických invertorov v Poľsku za vynikajúce parametre svojich výrobkov. S cieľom poskytnúť lepšie skúsenosti spoločnosť SOFAR zriadila miestnu pobočku s profesionálnymi členmi tímu zodpovednými za včasný servis.

Začiatkom tohto roka spoločnosť SOFAR predstavila novú identitu značky. V súlade s plne modernizovaným imidžom značky SOFAR priniesla na najväčší poľský veľtrh RE nový model 100-125KTL-G4 určený pre komerčné a priemyselné aplikácie. Invertor integruje špičkový ultravysoký prúd, jednoduchú inštaláciu a inteligentnú ochranu, vďaka čomu dokáže dosiahnuť nižšie vyrovnané náklady na energie a vyššie výnosy pri jednoduchej inštalácii a bezpečnej prevádzke.

Hybridné invertory a skladovanie energie sú medzi poľskými zákazníkmi čoraz obľúbenejšie. Spoločnosť SOFAR zaznamenáva rastúci záujem o riešenia zamerané na inteligentnú správu vyrobenej energie. V súvislosti s rastúcimi požiadavkami spoločnosť SOFAR obohacuje svoje riešenia skladovania o batériový skladovací systém BTS E5~E20-DS5 a hybridné invertory série HYD 5K~20KTL-3PH.

Model BTS E5~E20-DS5 má stohovateľný dizajn, ktorý umožňuje bezproblémovú inštaláciu a konfiguráciu. V porovnaní s tradičnými rezidenčnými systémami na ukladanie energie z batérie (BESS) vyniká flexibilnejším rozšírením, pretože umožňuje kombinované použitie starých a nových batérií. Každá batériová jednotka v sebe ukrýva zabudovanú PCU, ktorá dokáže znížiť energetické straty a poskytnúť viac využiteľnej energie. Na prispôsobenie BESS uvádza spoločnosť SOFAR na trh aj hybridné invertory série HYD 5K~20KTL-3PH, ktoré podporujú rôzne prevádzkové režimy.

„Poľský trh je jedným z našich najdôležitejších trhov v Európe, na ktorom sa v blízkej budúcnosti očakáva trvalý rast. Na základe komplexných miestnych služieb a presvedčivých distribučných kanálov je spoločnosť SOFAR odhodlaná podporiť čistý prechod krajiny k budúcnosti s nulovými emisiami uhlíka prostredníctvom kvalitných produktov a silného partnerstva," povedala Lisa Li, manažérka spoločnosti SOFAR pre Poľsko.

O spoločnosti SOFAR

Spoločnosť SOFAR je popredným svetovým dodávateľom solárnych fotovoltických zariadení a riešení na skladovanie energie a zaviazala sa byť lídrom v oblasti digitálnych energetických riešení s komplexným portfóliom, ktoré zahŕňa fotovoltické invertory od 1 kW do 255 kW, hybridné invertory od 3 kW do 20 kW, batériový systém skladovania energie, centrálne skladovanie energie a inteligentné riešenia na správu energie pre rezidenčné, komerčné, priemyselné a komunálne aplikácie. Do roku 2021 sa spoločnosť SOFAR zaradila medzi TOP 5 globálnych dodávateľov hybridných invertorov a vytvorila globálnu sieť výskumu a vývoja s tromi výskumnými a vývojovými centrami a dvoma výrobnými základňami. V roku 2022 dosiahla ročná výrobná kapacita spoločnosti SOFAR 10 GW pre fotovoltické a úložné invertory a 1 GWh pre batérie. Do konca roka 2022 spoločnosť SOFAR dodala viac ako 18 GW invertorov do viac ako 100 krajín a regiónov na celom svete.

Viac informácií o spoločnosti SOFAR nájdete na stránkach: https://www.sofarsolar.com/.

