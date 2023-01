Podczas tegorocznej edycji targów CES 2023 firma Kohler zaprezentuje inteligentne innowacje i rozwiązania designerskie poprawiające komfort życia w domu, potwierdzając swoją wiodącą pozycję w segmencie produktów do kuchni i łazienek

KOHLER, Wisconsin, 3 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Założona w 1873 roku spółka Kohler Co. rozpocznie swój 150. rok działalności jako innowator rynkowy, przedstawiając linię nowych, inteligentnych produktów podczas targów CES 2023 w Las Vegas. Lider w dziedzinie produktów do kuchni i łazienek, systemów energetycznych i wyrobów dla branży hotelarstwa zaprezentuje produkty i usługi zaprojektowane z myślą o tym, aby poprawiać komfort życia w domu z wykorzystaniem technologii inteligentnych dostaw wody i zarządzania zużyciem wody w codziennym życiu.

Pełna, interaktywna informacja prasowa w modelu wielokanałowym dostępna jest tutaj: https://www.multivu.com/players/English/9115452-kohler-showcases-kitchen-bath-category-leadership-ces-2023/

Zapewnianie użytkownikom lepszych wrażeń poprzez usprawnienie dostarczania wody i poprawę wydajności stanowi przewagę konkurencyjną firmy Kohler. Na stoisku Kohler podczas targów CES 2023 (stoisko nr 5921) zostaną wyeksponowane m.in. następujące innowacje produktowe:

Inteligentne zawory prysznicowe Anthem ‒ umożliwiają jednoczesne dostosowanie temperatury, ciśnienia i strumienia wody dla każdego punktu wypływu wody za pomocą jednego przycisku. Spłukiwanie ciepłą i chłodną wodą w tym samym czasie oferuje korzyści hydroterapii i zapewnia wrażenia jak w profesjonalnym Spa, tyle że w warunkach domowych. Inteligentne, cyfrowe systemy prysznicowe Anthem obsługują do sześciu punktów wypływu wody i wyświetlają ilość wody zużytej przy każdym prysznicu, co ułatwia ogólną kontrolę zużycia wody.





‒ umożliwiają jednoczesne dostosowanie temperatury, ciśnienia i strumienia wody dla każdego punktu wypływu wody za pomocą jednego przycisku. Spłukiwanie ciepłą i chłodną wodą w tym samym czasie oferuje korzyści hydroterapii i zapewnia wrażenia jak w profesjonalnym Spa, tyle że w warunkach domowych. Inteligentne, cyfrowe systemy prysznicowe Anthem obsługują do sześciu punktów wypływu wody i wyświetlają ilość wody zużytej przy każdym prysznicu, co ułatwia ogólną kontrolę zużycia wody. Głowice i słuchawki prysznicowe Statement VES (Variable Eco-Spray) ‒ zużywają do 40% mniej wody niż standardowe głowice typu 2,5gpm. Niskoprzepływowy strumień wody w produktach z linii Statement VES jest zoptymalizowany tak, aby zapewnić silne spłukiwanie przy jednoczesnym zachowaniu ciepła, spełniając tym samym dwie kluczowe potrzeby związane z użytkowaniem prysznica. Produkty z kolekcji Statement opracowano przy zastosowaniu technologii indukcji powietrza Katalyst Kohler, dzięki której krople wody mają większą objętość i dłużej zachowują ciepło, zwiększając komfort prysznica przy niższym zużyciu wody. Głowice prysznicowe Statement są kompatybilne ze standardowymi rurami, co ułatwia modernizację.





Inteligentny system H2Wise monitorujący zużycie wody, zasilany baterią Phyn ‒ monitoruje i śledzi zużycie wody w gospodarstwie domowym oraz ostrzega użytkowników o wyciekach wody i zamarzaniu rur. H2Wise™+ posiada funkcję zdalnego wyłączania w przypadku wycieku spowodowanego usterką. Nowa, inteligentna funkcja łagodzenia skutków zamarznięcia rur, która zostanie udostępniona w II kwartale 2023 roku, pozwoli niezwłocznie zidentyfikować przypadki zamarzania rur i przełączy armaturę wodną KOHLER Konnect w tryb czasowego zmniejszenia ciśnienia, co pozwoli zminimalizować potencjalne szkody.





Inteligentna toaleta Eir ‒ oferuje dogodne opcje, takie jak podgrzewane siedzisko, funkcja podmywania, automatyczne otwieranie i zamykanie pokrywy, podwójne spłukiwanie oraz inteligentne, automatyczne czyszczenie, które spełniają kryteria WaterSense opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Elegancki design i wiele opcji wykończenia poszerzają ofertę inteligentnych toalet Kohler .





Sprig ‒ to nowa marka lifestylowa spółki Kohler , na którą składają się eleganckie systemy infuzyjne z naturalnymi kapsułkami prysznicowymi, uniwersalne mgiełki do ciała i materiałów oraz wysokiej jakości kule do kąpieli, które zapewniają relaks poprzez aromaterapię. Systemy infuzyjne Sprig można łatwo zamontować w działającym już prysznicu, ciesząc się przyjemnym zapachem i zmieniając codzienną rutynę w chwile relaksu, które poprawią nasze samopoczucie.





Płytki Alo firmy ANN SACKS należącej do spółki Kohler ‒ wykonane w 50-70 procentach ze szkła pochodzącego z recyklingu zużytych ekranów telewizyjnych i komputerowych, również będą prezentowane na targach CES.

Wanna Stillness Infinity Experience firmy Kohler, która zdobyła nagrodę CES Innovation Award 2023, zostanie zaprezentowana podczas targów, aby uczestnicy mogli zapoznać się z inteligentnymi rozwiązaniami, które zapewniają pobudzające wszystkie zmysły doznania podczas kąpieli, przekształcając każdą łazienkę w świątynię komfortu i relaksu.

Kohler wprowadza funkcję zdalnej diagnostyki, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta w zakresie rozwiązywania problemów z produktami za pomocą aplikacji mobilnej KOHLER Konnect. Oferuje ona natychmiastową informację zwrotną o stanie urządzeń, instrukcje krok po kroku umożliwiające zdiagnozowanie i usunięcie problemu lub transmisję danych i połączenie się bezpośrednio z przedstawicielem obsługi klienta w celu uzyskania spersonalizowanego wsparcia. Funkcja zdalnej diagnostyki jest dostępna już teraz dla inteligentnego systemu prysznicowego Anthem i inteligentnego wypełniacza do wanien PerfectFill, uhonorowanego nagrodą CES Innovation Award w 2022 r., oraz zostanie udostępniona dla przyszłych produktów z włączoną funkcją KOHLER Konnect.

Więcej informacji można znaleźć w materiałach prasowych KOHLER CES.

Kohler Co.

Utworzona w 1873 r. firma Kohler Co. z siedzibą w Kohler w stanie Wisconsin jest jedną z najstarszych i największych prywatnych spółek w Ameryce, która zatrudnia ponad 40 tys. pracowników. Kohler posiada ponad 50 zakładów produkcyjnych na całym świecie i jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, innowacji i wytwarzania produktów kuchennych i łazienkowych; luksusowych szafek, płytek ceramicznych i oświetlenia; silników, generatorów i rozwiązań z zakresu czystej energii; a także właścicielem/operatorem dwóch pięciogwiazdkowych ośrodków hotelarsko-golfowych w Kohler w stanie Wisconsin i w St. Andrews w Szkocji. Należące do spółki pole golfowe Whistling Straits było w 2021 r. gospodarzem 43. edycji turnieju Ryder Cup. Kohler opracowuje rozwiązania naglących problemów, m.in. związanych z dostępem do czystej wody i sanitariatów dla potrzebujących społeczności z całego świata w celu poprawy jakości życia obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń. Więcej informacji na stronie: kohlercompany.com.

Strategia „Believing in Better": lepsza planeta, lepsze społeczności, lepsze życie

„Believing in Better" to przyjęta przez firmę Kohler strategia dotycząca zrównoważonego rozwoju i wpływu na społeczeństwo, oparta na filozofii działalności spółki, zgodnie z którą to co najlepsze zawsze może być jeszcze lepsze ‒ dla planety, człowieka, społeczności i biznesu. Strategia „Believing in Better" obejmuje trzy kluczowe obszary, tj. lepsza planeta, lepsze społeczności, lepsze życie. W ramach każdego z nich Kohler opracowuje produkty i programy, które będą miały znaczący wpływ nie tylko na działalność firmy, ale także na społeczności, którym służy, oraz na życie ludzi, którzy korzystają z jej produktów.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.