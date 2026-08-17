POLLO CAMPERO ORGANIZARÁ UNA JORNADA NACIONAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DE LOS TERREMOTOS EN VENEZUELA Y COLOMBIA

La marca donará una parte de las ventas del 25 de agosto a Direct Relief

DALLAS, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pollo Campero, la cadena de restaurantes «fast-casual» de origen guatemalteco, hace un llamamiento a las comunidades de todo Estados Unidos para que apoyen las labores de ayuda y recuperación tras los terremotos en Venezuela y Colombia a través de una campaña nacional de recaudación de fondos que tendrá lugar el martes 25 de agosto.

Los establecimientos de Pollo Campero que participen en la iniciativa donarán el 25 % de las ventas de aquellos clientes que mencionen la campaña benéfica al pagar a la organización humanitaria y médica internacional (Direct Relief) y a sus iniciativas en curso de respuesta y recuperación tras el terremoto.

Casi dos meses después de los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela, los profesionales sanitarios de todo el país siguen trabajando para atender a los pacientes en medio de hospitales dañados y servicios sanitarios interrumpidos. El terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto agrava las necesidades de recuperación a largo plazo y aún vigentes que organizaciones como Direct Relief se esfuerzan por atender.

«Las víctimas de los terremotos que se han producido sucesivamente en Venezuela y Colombia necesitarán un apoyo constante y sustancial durante muchos meses, y tenemos la intención de ayudar a satisfacer esas necesidades a largo plazo», afirmó Karla Patino, vicepresidenta de marketing y ventas de Pollo Campero. «Aquí, en Estados Unidos, nuestras comunidades se solidarizan con las personas afectadas. Queremos facilitar a nuestros clientes la tarea de convertir una comida cotidiana en una ayuda significativa para las familias y comunidades venezolanas y colombianas que se enfrentan a un largo proceso de recuperación».

«Nuestro vínculo con la comunidad hispana de EE. UU. nos da una razón de peso para seguir dando prioridad a estas comunidades. Esperamos que otras marcas y organizaciones se unan a nosotros, ya que una recuperación duradera requerirá el apoyo constante de muchos», afirmó Luis Javier Rodas, director general y director de operaciones de Pollo Campero.

Desde junio, Direct Relief ha proporcionado más de 11 toneladas de ayuda médica y 400.000 dólares en subvenciones de emergencia para apoyar a los profesionales sanitarios de toda Venezuela. Las necesidades sanitarias en toda Venezuela siguen siendo considerables, ya que los hospitales, los profesionales sanitarios y las comunidades continúan con el largo proceso de recuperación, y la organización está movilizando ahora ayuda también en Colombia.

«Las alianzas tienen el poder de ampliar el alcance y el impacto de la respuesta humanitaria de una forma que ninguna organización puede lograr por sí sola», afirmó Jennifer Lotito, directora de relaciones externas de Direct Relief. «Agradecemos a Pollo Campero su apoyo al pueblo de Venezuela y Colombia y por demostrar cómo las empresas, las comunidades y las organizaciones humanitarias pueden colaborar para garantizar que las familias sigan teniendo acceso a la asistencia sanitaria y al apoyo que necesitan durante todo el proceso de recuperación».

El martes 25 de agosto, los clientes podrán colaborar con la campaña de recaudación de fondos en las tiendas participantes de Pollo Campero de la cadena de todo Estados Unidos, indicando que desean colaborar en la campaña al pagar.

Acerca de Pollo Campero USA

Pollo Campero, marca insignia de Corporación Multi Inversiones (CMI) y tesoro nacional de Guatemala y El Salvador, es famosa por su delicioso pollo frito y asado, elaborado según recetas familiares transmitidas de generación en generación. Desde su fundación en Guatemala en 1971, la marca ha pasado de ser una de las favoritas a nivel local a convertirse en una potencia mundial, atendiendo a más de 80 millones de clientes al año con su sabor característico y su excelente servicio. En la actualidad, Pollo Campero cuenta con más de 350 restaurantes repartidos por Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, México, Honduras y Ecuador, de los cuales más de 150 se encuentran en Estados Unidos. Más allá de la cocina, Pollo Campero apuesta por el impacto social. El Instituto Campero lleva 30 años ofreciendo oportunidades educativas a los empleados, mientras que la Gran Rifa «Únete a AYUVI» lleva más de dos décadas apoyando a los niños con cáncer. Pollo Campero también colabora con el St. Jude Children's Research Hospital desde 2018, apoyando su misión de salvar vidas desde hace casi 10 años. Para obtener más información, visita us.campero.com.

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FUENTE Pollo Campero