Polte informuje o współpracy z Deutsche Telekom w dziedzinie technologii lokalizacyjnych związanych z internetem rzeczy

Polte to globalny lider usług lokalizacji komórkowej 4G/5G zapewniający najdokładniejsze i najbezpieczenijsze dane dotyczące lokalizacji wewnątrz i na zewnątrz budynków dla urządzeń podłączonych do sieci. Polte tworzy globalną „widoczność" dzięki znacznie lepszej dokładności niż Cell ID, wykorzystując po prostu istniejące sieci komórkowe i przetwarzanie w chmurze (cloud computing). Dzięki prostemu API stworzonemu przez Polte klienci nie potrzebują już drogiego i skomplikowanego sprzętu dodatkowego, punktów dostępowych czy nadajników, co skutkuje szybkim zwrotem z inwestycji. Spółka stosuje innowacyjne podejście, przenosząc złożoność obliczeniową „do chmury". Pozwala to na wydłużenie żywotności baterii w urządzeniach komórkowych, jednocześnie chroniąc prywatność danych lokalizacyjnych.